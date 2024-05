Vers un gel contraceptif masculin efficace ?

Dans leurs recherches récentes, des scientifiques ont révélé une nouvelle méthode de contraception masculine non hormonale, qui a montré d'excellents résultats. Alors, les hommes sont-ils prêts à adopter cette nouvelle alternative de contraception?

Tl;dr La contraception masculine réversible, sûre et sans hormone est en cours de recherche.

Une étude s’intéresse à l’inhibition de la production de spermatozoïdes viables.

Le composé CDD-2807 ciblant le gène STK33 réduit la motilité et le nombre de spermatozoïdes sans toxicité.

Des tests supplémentaires sur des primates et des humains sont nécessaires.

Avancée vers une contraception masculine réversible et sûre

La contraception masculine n’est pas un concept nouveau, mais le progrès vers une technique réversible, efficace et sûre est encore lent.

Un des facteurs entravant cette progression est la différence fondamentale entre la fertilité masculine et féminine. Toutefois, une récente étude réalisée par des chercheurs et publiée dans la revue Science le 23 mai 2024 révèle un pas significatif vers l’achèvement d’une telle technique.

Neutralisation de la production de spermatozoïdes

Plutôt que d’opter pour une approche hormonale, laquelle serait accompagnée d’effets secondaires indésirables et une efficacité limitée, les chercheurs se sont tournés vers une approche mécanique : inhiber la mobilité des spermatozoïdes.

Le Dr Martin Matzuk, dirigeant de l’étude, a expliqué que cette approche consiste à identifier une molécule capable de bloquer la protéine STK33, essentielle à la production de spermatozoïdes fonctionnels et viables.

Problème majeur : un inhibiteur spécifique et sélectif

Le défi majeur de cette approche est de trouver un inhibiteur spécifique et sélectif qui n’agirait que sur le gène de la STK33, et pas sur d’autres gènes. Des inhibiteurs de STK33 ont été décrits, mais aucun n’est spécifique de STK33 ou n’est puissant pour perturber chimiquement la fonction de STK33 dans les organismes vivants.

Composé prometteur pour la contraception masculine

Les chercheurs rapportent avoir découvert de tels inhibiteurs, notamment le composé CDD-2807, qui a réduit la motilité et le nombre de spermatozoïdes, ainsi que la fertilité des souris mâles.

“Cet effet contraceptif était réversible, sans toxicité et sans modification de la taille des testicules“, a déclaré le Dr Matzuk, ajoutant que des tests complémentaires, notamment sur des primates et des humains, sont nécessaire pour prouver son innocuité et son efficacité à grande échelle.

En résumé, si la contraception masculine réversible, sûre et sans hormone est encore en cours de développement, ces travaux marquent une étape importante vers sa réalisation. Les avancées scientifiques, bien que lentes, sont prometteuses et nous permettent d’espérer un avenir où la contraception ne sera plus une charge exclusivement féminine.