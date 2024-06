Véhicules électriques : Manque-t-il de bornes de recharge publiques ?

Entre 2017 et 2023, le parc de véhicules électriques a connu une multiplication de 18, tandis que les bornes de recharge n'ont augmenté que de 6. Face à cette croissance disparate, la question se pose : y aura-t-il assez de stations de recharge pour tous ?

Tl;dr Le gouvernement français cible 400 000 points de recharge électrique pour 2030.

Les Pays-Bas, l’Allemagne et la France mènent en nombre de bornes en Europe.

La Commission européenne estime qu’il faudra 3,5 millions de bornes d’ici 2030.

L’ACEA recommande 8,8 millions de points de recharge pour atteindre les objectifs de réduction du CO2.

Il y a un but ambitieux du gouvernement français et de l’Europe : multiplier les points de recharge pour alimenter les véhicules 100% électriques. Actuellement, la France compte un peu plus de 120 000 bornes, très inégalement réparties. L’objectif est d’atteindre 400 000 points d’ici 2030.

Une ambition commune en Europe

Les Pays-Bas, l’Allemagne et la France sont en tête du nombre de points de recharge en Europe, avec près de 386 000 bornes collectivement. Cela fait partie d’un total de 600 000 dans tous les pays de l’Union.

Des objectifs à accomplir

La Commission européenne croit qu’il faudrait 3,5 millions de bornes d’ici 2030. Selon cette estimation, la construction de 410 000 bornes de recharge publiques chaque année est nécessaire, soit 8 000 par semaine.

L’Association européenne des constructeurs d’automobiles (ACEA) a cependant une vision différente. Selon Sigrid de Vries, à la tête de l’ACEA, il y a un “fossé alarmant entre la disponibilité actuelle des bornes publiques de recharge et ce qu’il faut atteindre en réalité pour être en conformité avec les objectifs de réduction des émissions de CO2”.

Un avenir prometteur mais difficile

L’ACEA estime que 8,8 millions de points de recharge seront nécessaires d’ici à 2030. C’est essentiel pour faciliter la transition vers le transport routier à faible émission de carbone et pour soutenir le marché de l’électrique.

Pour y parvenir, il faudrait installer 1,2 millions de bornes chaque année, soit plus de 22 000 par semaine.

La transition vers le 100% électrique est l’unique solution pour décarboner les transports routiers, selon la Cour des Comptes européenne. Toutefois, sans un effort considérable d’investissement de la part des États membres, l’objectif de 2035 pourrait être hors d’atteinte.