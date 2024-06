Variant “Flirt” : une nouvelle vague estivale de Covid-19 en approche ?

En France, la propagation de la Covid-19 ne cesse de se poursuivre, notamment en raison de plusieurs variants du virus, dont un surnommé "Flirt" qui gagne en popularité à travers toute l'Europe. Quelle sera la prochaine évolution du virus ?

Tl;dr Augmentation des indicateurs épidémiologiques de Covid-19 en France.

Montée des hospitalisations et actes médicaux liés au Covid-19.

Présence d’une nouvelle vague probable durant l’été.

Attitude insouciante des Français vis-à-vis du virus.

Un regain alarmant de l’épidémie

Le spectre d’une nouvelle vague de Covid-19 resurgit en France. L’inquiétude grandit face à la croissance des indicateurs épidémiologiques, notamment l’augmentation des actes médicaux et des hospitalisations liés au Covid-19.

Comme le souligne le dernier bulletin hebdomadaire de Santé publique France, publié le 26 juin, “tous les indicateurs sont en augmentation, mais à des niveaux inférieurs à ceux des deux dernières vagues”. Cela signifie un impact moyen sur le système de santé à ce stade.

Une vigilance relachée

Tandis que la vigilance se relâche, une majorité de Français (61%) semble moins préoccupée par le virus, selon le dernier baromètre Ipsos pour Pfizer.

À noter que cette attitude concerne également plus de la moitié des populations à risque (54%). Face à ce manque de précaution, plus d’un français sur deux juge inutile de se faire dépister à l’apparition de premiers symptômes.

#COVID19

➡Poursuite de la circulation du SARS-Cov-2 avec un impact encore modéré sur le système de soins #Gestesbarrières recommandés pour limiter la transmission

📄Consulter le bulletin du 26 juin ⤵https://t.co/Nga9M4jzEf pic.twitter.com/wpdi9dl2Vv — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) June 26, 2024

De nouvelles souches

Le nouveau variant du Covid KP.2, surnommé “Flirt”, gagne du terrain en Europe et sa progression est étroitement surveillée. Cette souche semble, en effet, plus contagieuse et résistante aux vaccins que les précédentes, était de deux facteurs principalement, d’où la crainte d’une hausse importante des cas pendant l’été.

L’urgence à maintenir les gestes barrières

Dans ce contexte inquiétant, les autorités de santé rappellent l’urgence de maintenir les gestes barrières et de continuer la vaccination, notamment pour les plus fragiles.

Or, seulement 16% des personnes interrogées portent un masque en présence des plus vulnérables et plus de quatre français sur dix pensent que l’épidémie est terminée. Face à cette menace invisible et souvent sous-estimée, la lutte contre la Covid-19 se poursuit, mais à une vitesse qui ne cesse de diminuer.