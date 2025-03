Utilisez votre chèque énergie avant qu’il ne soit trop tard

Ne manquez pas de profiter de votre chèque énergie avant qu'il ne soit trop tard ! Il ne vous reste que quelques semaines pour l'utiliser, faute de quoi, cette opportunité d'économiser sur vos factures énergétiques risque de vous échapper définitivement.

Tl;dr Les chèques énergie 2024 sont valables jusqu’en mars 2025.

L’envoi des chèques énergie 2025 est reporté.

Le dispositif du chèque énergie subit une réduction de crédits.

Un rappel essentiel : la validité du chèque énergie

Si vous êtes parmi les ménages les plus modestes bénéficiant chaque année du chèque énergie, une aide précieuse pour couvrir vos factures d’énergie, soyez vigilants. Il est important de noter que les chèques énergie délivrés en 2024 ne sont valables que jusqu’à la fin du mois de mars 2025. Passé cette date, ils ne sont plus utilisables.

En 2024, le montant du chèque énergie oscillait entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus et de la composition du ménage. Une somme non négligeable qu’il serait regrettable de laisser passer en omettant de l’utiliser.

« Votre chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant son émission », rappelle le Ministère de l’Economie.

Un report pour le chèque énergie 2025

En temps normal, l’envoi du chèque énergie se fait entre fin mars et fin avril. Cependant, cette année, les choses se passent différemment. En effet, l’envoi des chèques énergie 2025 est reporté, en raison de « l’adoption tardive de la loi de finances pour 2025 ».

Concernant la date précise de l’envoi du chèque énergie 2025, le Ministère de l’Economie indique : « Aucune date n’est pour le moment arrêtée ».

Un dispositif en évolution

La loi de finances prévoit que le chèque énergie sera toujours attribué automatiquement aux ménages éligibles, par l’Agence de services et de paiement (ASP). Les bénéficiaires seront identifiés en croisant le revenu fiscal de référence et la liste des points de livraison d’électricité.

Cependant, un changement majeur est à noter pour cette année : une réduction de crédits alloués au dispositif du chèque énergie. Le gouvernement a décidé de diminuer de 180 millions d’euros les crédits alloués à ce dispositif, par rapport à l’enveloppe globale de 900 millions d’euros en 2024. Quelles seront les conséquences de cette réduction ? Moins de ménages éligibles ou un montant réduit pour le chèque ? Pour le moment, le gouvernement reste silencieux sur la question.