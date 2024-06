Une prédiction anticipée des récidives du cancer du sein grâce à un nouveau test

Ce test sanguin révolutionnaire est capable de déceler de très petites traces d'ADN cancéreux, offrant la possibilité de prédire une récidive de cancer des mois voire des années avant l'émergence des symptômes habituels. Envisagerait-on un futur où le cancer pourrait être anticipé plutôt que subi ?

Tl;dr Nouveau test sanguin permet la détection précoce de récidive du cancer du sein.

Le test est basé sur la détection de l’ADN cancéreux dans le sang.

Les résultats de l’essai sont prometteurs, sans faux négatifs enregistrés.

Le test pourrait permettre une intervention thérapeutique plus précoce.

Un espoir tangible dans la bataille contre le cancer du sein

Une nouvelle avancée en médecine constitue une lueur d’espoir pour des millions de femmes dans le monde. D’après un essai réalisé par l’Institute of Cancer Research (ICR) de Londres, une nouvelle approche basée sur un test sanguin pourrait permettre de prédire les récidives du cancer du sein avant même que les tumeurs ne soient visibles sur les scanners.

Le test sanguin : une avancée majeure

Ce test, décrit par les chercheurs comme une “biopsie liquide” personnalisée, se base sur la détection d’infimes quantités d’ADN cancéreux dans le sang. Il s’avère en mesure de prévoir la réapparition probable de la maladie des mois, voire des années avant l’apparition des signes ou symptômes habituels.

Résultats probants lors des essais

L’essai, mené sur 78 patientes atteintes de différents types de cancer du sein, a démontré l’efficacité du test. Chez les 11 femmes qui ont eu une récidive pendant l’essai de cinq ans, le test a correctement signalé un risque élevé de récidive.

Quant aux 60 patientes chez lesquelles le test n’a pas trouvé de molécules cancéreuses, aucune d’entre elles n’a rechuté, confirmant ainsi l’absence de faux négatifs.

Un nouvel espoir pour un traitement précoce

Ces résultats sont véritablement “incroyablement excitants“, selon les mots de Simon Vincent, directeur de la recherche à Breast Cancer Now, qui a contribué au financement de l’essai. Le nouveau test pourrait permettre de commencer le traitement beaucoup plus tôt, offrant ainsi de meilleurs chances de survie pour les patientes.

Selon les experts, l’avenir est prometteur. Le test sanguin, combiné à une technologie plus sensible, pourrait véritablement révolutionner la stratégie de détection et de traitement du cancer du sein, permettant de gagner des batailles cruciales contre cette maladie.