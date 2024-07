Une grotte lunaire pourrait abriter une colonie humaine future

On vient de découvrir une grotte à plus de 100 mètres sous le sol lunaire, un lieu potentiellement moins hostile pour les astronautes. Ceci laisse imaginer la possibilité d'y ériger une base lunaire souterraine. Cela signifie-t-il que l'homme de demain sera un homme des cavernes...lunaires?

À l’aube d’une nouvelle ère où l’exploration spatiale redevient une réalité tangible, une découverte étonnante a été faite : une grotte souterraine se cache sous la surface de la Lune. Cette découverte, rapportée par The Guardian, pourrait être d’une importance capitale pour les futurs explorateurs de l’espace.

En scrutant minutieusement les données récoltées en 2010 par la sonde spatiale américaine Lunar Reconnaissance Orbiter, les scientifiques se sont rendu compte que notre satellite naturel recèle encore bien des surprises. Une grotte d’une longueur de 80 mètres et d’une largeur de 45 mètres, située à environ 150 mètres sous la surface de la Lune, a en effet été mise à jour.

