Une demande en mariage originale dans une boîte de Pâté Hénaff, orchestrée avec l’aide de l’entreprise

Une femme a astucieusement proposé à son compagnon breton en dissimulant un message de demande en mariage dans une boîte de pâté Hénaff, le tout avec l'aide de l'entreprise, et sa démarche a été couronnée de succès.

Tl;dr Une demande en mariage unique via une boîte de pâté Hénaff.

L’entreprise Hénaff a accepté de collaborer pour la demande.

La boîte a été modifiée pour contenir le message de la demande.

Cette démarche a déjà été entreprise par Hénaff il y a 18 ans.

Une demande en mariage insolite par le biais du pâté Hénaff

L’amour trouve toujours des moyens uniques de s’exprimer. Une femme a récemment utilisé une boîte du célèbre pâté Hénaff pour faire sa demande en mariage à son compagnon, un inconditionnel de cette spécialité bretonne. Avec une originalité époustouflante, elle a dissimulé sa proposition dans une conserve Hénaff, le tout bien orchestré avec la complicité de l’entreprise.

Le défi accepté par Hénaff

Suite à une demande “Mon conjoint, Breton, adore le pâté Hénaff, et je souhaite le demander en mariage d’ici peu …” rédigée sur le site internet de l’entreprise, l’illustre fabriquant de charcuterie n’a pas hésité à perturber les lignes de production de son usine à Pouldreuzic pour répondre à cette requête hors du commun. Dans une véritable boîte de pâté fut ainsi scellée la demande en mariage.

Pour rappel, c'est madame qui fait la demande à monsieur. Il sent le coup fourré parce qu'elle filme, et à cause de la légèreté de la boite.

L'ouverture du Pâté Hénaff montre qu'on a affaire à un professionnel, le son est magnifique 🎶 2/7 pic.twitter.com/BTxbgFjcml — Groupe Jean Hénaff (@JeanHenaffSA) May 23, 2024

Les ajustements nécessaires

Tenant compte de la légèreté inhabituelle de la boîte, la maintenance a dû ralentir la machine.

De plus, le jet de vapeur a été désactivé pour préserver l’intégrité du précieux message. “On a fait appel à la maintenance qui a ralenti la machine car la boîte était plus légère …”, rapporte Jildaz Colin, responsable consommateur et communautés chez Hénaff.

Une tradition revisitée

L’entreprise Hénaff n’en est pas à son premier coup. Il y a 18 ans, une autre demande en mariage avait été réalisée grâce à une boîte de leur célèbre pâté. En effet, Hénaff avait déjà accepté d’intégrer les bagues de fiançailles d’un couple dans une de leurs conserves. Une chose est certaine, lorsque l’on parle d’amour, l’innovation ne connaît pas de limites.