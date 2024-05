“Un P’tit truc en plus” snobé par les marques de luxe lors du Festival de Cannes, révèle Artus

Contre toute attente, Artus affirme que pour la montée des marches, l'équipe du film "Un P'tit truc en plus" n'a reçu aucun prêt de tenue de soirée de la part des marques de luxe. Pourquoi cette exception à la règle?

Tl;dr Artus et son équipe montent les marches à Cannes pour “Un P’tit truc en plus”.

Aucune marque de luxe n’a prêté de tenue pour cette occasion.

Le film a attiré plus de 1,6 million de spectateurs depuis sa sortie.

Le film met en scène des acteurs en situation de handicap mental.

Un succès en faveur de l’inclusivité

Le buzz du Festival de Cannes cette année n’est autre que le film phénomène “Un P’tit truc en plus“. Cette audacieuse comédie mettant en vedette des “acteurs en situation de handicap mental” a connu un succès retentissant en un temps record, puisqu’il a déjà attiré plus de 1,6 million de spectateurs depuis sa sortie début mai.

La brèche de l’inclusivité dans le monde du luxe

Les préparatifs du Festival ont cependant soulevé une question d’inclusivité dans le monde du luxe. A l’approche du Festival de Cannes, le réalisateur Artus a exprimé son regret quant à l’attitude des marques de luxe, qui auraient décliné leur soutien à l’événement en ne prêtant pas de tenues pour l’équipe du film.

“C’est toujours plus élégant d’habiller Brad Pitt que d’habiller (…) Artus et encore plus des acteurs en situation de handicap”, a-t-il déclaré de manière amère.

"Le 22 mai, on monte les marches", déclare Artus, le réalisateur du film "Un p'tit truc en plus". Mais aucune marque de luxe n'a prêté de tenue de soirée à l'équipe pour cette montée des marches. "Je ne comprends pas pourquoi." pic.twitter.com/imluZOMG3J — France Inter (@franceinter) May 11, 2024

La réussite de “Un P’tit truc en plus”

Avec ce film, Artus et son équipe ont réussi à créer un divertissement populaire tout en sensibilisant le grand public à la réalité du handicap mental.

Ce film a non seulement permis de mettre en lumière “une population qu’on ne voit pas souvent”, mais il a également contribué à l’acceptation et à l’inclusion dans une industrie souvent critiquée pour son manque de diversité.

Conquérir Cannes avec optimisme

Malgré un soutien minime des marques de luxe, Artus a tenu à affirmer que son équipe montera les marches du Festival de Cannes, habillés par les même costumiers du film.

Triomphante, cette initiative défie les codes traditionnels du Festival, et témoigne de la détermination de ces passionnés du cinéma à conquérir Cannes sur un pied d’égalité.