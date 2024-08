Un nouvel épisode de canicule à venir sur la France

Une vague de chaleur intense est attendue ce week-end, surtout dimanche dans les régions d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine.

TL;DR Prévisions de chaleur intense, particulièrement dimanche au sud de la Loire.

Possibilité d’élargissement de l’alerte canicule au sud-est vers l’Occitanie et la vallée du Rhône.

Baisse des températures attendue en début de semaine prochaine.

Un week-end sous un soleil de plomb

Mesdames et messieurs, préparez vos éventails et vos bouteilles d’eau. Les prévisions météorologiques annoncent une grosse vague de chaleur pour ce week-end, particulièrement au sud de la Loire, où les températures pourraient grimper jusqu’à 40 °C selon la chaîne Météo et Météo-France.

Avis aux habitants du Sud-Ouest

Attention, le Sud-Ouest ne sera pas épargné. En effet, les prévisions suggèrent que l’on pourrait y affronter jusqu’à 39 °C et plus encore localement en Nouvelle-Aquitaine. Les régions de la Drôme ne seront pas en reste avec des températures atteignant jusqu’à 38°C.

🌡️Nouvel épisode de fortes chaleurs ce #weekend : ➡️ La chaleur présente au sud, va s'étendre vers le nord d'ici le week-end.

➡️ #Paris devrait atteindre 30 °C à 31 °C samedi, 31 °C à 33 °C dimanche. Le point complet ici 👇https://t.co/RuhhkaXxNS pic.twitter.com/oSUIzvDYIp — Météo-France (@meteofrance) August 7, 2024

Une alerte canicule à l’horizon

De surcroît, l’alerte actuelle aux fortes chaleurs caniculaires au sud-est pourrait s’étendre vers l’Occitanie et la vallée du Rhône. Il est donc recommandé de se préparer en conséquence.

Heureusement, ce “coup de chalumeau” devrait être de courte durée. En effet, un rafraîchissement est attendu en début de semaine prochaine avec le retour d’un flux océanique moins chaud.

Des températures record également dans le nord du pays

Au nord de la Loire, bien que la chaleur soit moins intense, les habitants ne seront pas pour autant épargnés. En effet, on s’attend à ce que les thermomètres affichent entre 30 °C et 35 °C, y compris à Paris. Ainsi, tout le pays va connaître un épisode de chaleurs estivales record. Prudence donc, et n’oubliez pas de boire régulièrement et de vous protéger du soleil.