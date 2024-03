Un médecin révèle une erreur médicale dans une scène de Sheldon dans la Théorie du Big Bang

Un véritable médecin décortique une scène de Sheldon dans The Big Bang Theory, soulignant une erreur médicale flagrante commise par le docteur de la série. Te souviens-tu de cette scène et de l'erreur en question ?

Tl;dr # Un médecin réel pointe une erreur médicale dans une scène de « The Big Bang Theory ».

Le diagnostic fictif de Sheldon est remis en question pour son inexactitude.

L’épisode souligne l’hypochondrie de Sheldon et ses traits de personnalité.

La visite de Sheldon chez le docteur provoque la fin de la relation entre Leonard et Stéphanie.

Une erreur médicale dans « The Big Bang Theory » ? #

Le célèbre sitcom « The Big Bang Theory », réputé pour sa représentation assez précise de concepts scientifiques, a récemment été épinglé par un professionnel de la santé. En effet, un médecin de la vie réelle a relevé une erreur médicale lors d’une scène où le personnage de Sheldon est convaincu d’avoir contracté une maladie mystérieuse.

Sheldon, un patient pas comme les autres #

Le Docteur Mike, lors d’une revue de l’épisode en question, a remis en cause les méthodes et le diagnostic posé par le Dr. Stephanie Barnett, qui examine Sheldon. Ce dernier, persuadé d’être malade, se voit administrer un examen qui, selon le Docteur Mike, ne correspond pas à la réalité médicale. « Il n’y a aucune chance qu’elle voit le larynx de Sheldon sans un outil spécial », déclare-t-il.

Une vision déformée de la réalité #

Outre l’inexactitude de l’examen, l’épisode met en lumière l’hypochondrie de Sheldon. Le personnage, bien qu’il n’ait pas été conçu pour représenter un trouble neurologique précis, présente des traits de personnalité qui ont été attribués par certains spectateurs à l’autisme et au trouble obsessionnel-compulsif. L’un de ces traits est la phobie extrême des germes, et une préoccupation globale pour sa santé.

Conséquences inattendues #

La visite de Sheldon à Stephanie a également des conséquences sur la relation entre cette dernière et Leonard, l’autre colocataire de Sheldon. Après avoir réalisé que Stephanie s’est installée chez eux à son insu, Leonard décide de ralentir leur relation. Cet épisode marque le début d’une nouvelle proximité entre Leonard et Penny, une autre amie du groupe, et le départ définitif de Stephanie.