Un écoscore pour les vêtements dès cet automne, et une obligation en 2025 ?

Cet indice, variant de zéro à l'infini, reflétera l'ensemble des conséquences environnementales liées au cycle de vie d'un vêtement. Cela nous amène à nous demander comment cet affichage influencera nos choix de consommation

Tl;dr Le gouvernement combat la fast-fashion avec l’écoscore des vêtements.

Cet écoscore sera mis en place volontairement à l’automne.

Le score prend en compte les coûts environnementaux du cycle de vie d’un vêtement.

Le but est de rendre les consommateurs plus responsables de leurs achats.

Combat contre la fast-fashion : le gouvernement introduit l’écoscore des vêtements

L’écoscore, un nouvel outil pour le consommateur éco-responsable

Le combat contre la fast-fashion de notre gouvernement se poursuit de manière innovante. En effet, le ministère de la Transition écologique a annoncé la future mise en place de l’écoscore des vêtements.

Cet outil, destiné à éduquer le public sur l’impact écologique de leurs achats textiles, sera introduit “de manière volontaire et encadrée” dans les magasins et sur Internet dès cet automne.

Un système de notation pour évaluer l’impact environnemental

Comment fonctionnera l’écoscore ? Il prendra la forme d’une note pouvant aller “de zéro à l’infini”, qui évaluera “l’ensemble des coûts environnementaux du cycle de vie d’un vêtement”. En d’autres termes, l’écoscore mesurera les émissions de gaz à effet de serre, la pollution et la consommation en eau, entre autres, causées par chaque vêtement.

De plus, la note tiendra compte de la “durabilité” du produit, en considérant sa matière, sa facilité d’entretien ou de réparation, ou encore l’incitation à ne pas le renouveler trop souvent.

Plus la note est faible, plus le vêtement est vertueux

Le système est simple : “plus la note est faible, moins le vêtement a d’impact environnemental et donc plus il est vertueux”, résume le ministère.

L’idée est de permettre aux consommateurs de comparer les vêtements entre eux de manière simple et donc de “rendre les consommateurs plus responsables de leurs achats”. Le prix ne devrait plus être le seul critère de choix.

Ecobalyse, le simulateur de calcul pour les marques

En parallèle, un simulateur de calcul destiné aux marques, baptisé “Ecobalyse”, est déployé auprès des professionnels pour consultations. Après amendements, l’affichage environnemental textile devrait être présenté en mai dans le cadre d’un décret, avant une mise en service “à l’automne 2024” de façon volontaire.