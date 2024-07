Un chien déclenche un incendie aux États-Unis : L’enceinte connectée devient leur sauveur nocturne

Fin juin, une enceinte connectée Apple a permis à deux Américains d'échapper à un incendie en les alertant à temps.

TL;DR Un couple sauvé d’un incendie par une enceinte connectée Apple HomePod.

Incendie causé par leur chien qui a activé la cuisinière.

Les dégâts limités grâce à une alerte de forte chaleur de l’enceinte connectée.

Le hasard a cette manière si particulière d’orchestrer parfois le cours de notre vie. Il se trouve qu’un couple d’Américains a récemment eu une démonstration de cela de la manière la plus effrayante, mais aussi la plus miraculeuse possible. Une enceinte connectée Apple HomePod a été le protagoniste inattendu de leur salut face à un féroce incendie domestique.

Un scénario inflammatoire

Les faits se sont déroulés fin juin, dans la ville de Colorado Springs. L’incendie, déclenché aux petites heures du matin, était étrangement le fait… de leur chien. L’intrigue s’est déroulée dans la cuisine. Le chien, imprudemment curieux, a commencé à fouiller des cartons posés à proximité de la cuisinière.

Malheureusement, au cours de ses fouilles, le bouton de la cuisinière a été accidentellement activé. Les cartons ont ainsi pris feu et les flammes se sont rapidement répandues dans la maison.

Des sauveurs aux formes inattendues

La première barrière de défense, l’alarme de détecteur de fumée, n’a pas réussi à réveiller le couple d’Américains. C’est alors que leur enceinte connectée Apple HomePod a joué un rôle crucial. “Le couple a été alerté et réveillé par leur Apple Homepod qui leur a envoyé une notification de forte chaleur”, ont rapporté les pompiers sur Facebook.

Grâce à cet éveil miraculeux, le propriétaire du logement a pu maîtriser l’incendie avant l’arrivée des pompiers. Cependant, après avoir inhalé de la fumée, il a dû être transporté à l’hôpital. Les secours ont profité de cette occasion pour rappeler l’importance cruciale des détecteurs de fumée opérationnels sur tous les étages d’une maison.