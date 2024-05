Ukraine : Washington impute à Moscou l’usage d’un agent chimique

Il semblerait que la Russie ait enfreint les conventions internationales en utilisant la chloropicrine contre les forces ukrainiennes. Quelles conséquences cette action pourrait-elle avoir sur la scène internationale ?

Tl;dr Accusation des États-Unis contre la Russie d’utilisation de chloropicrine en Ukraine.

Des agents anti-émeutes également impliqués, selon Washington.

Moscou face à des pressions pour plus de transparence.

Nouvelles sanctions américaines contre des entreprises russes et étrangères.

Soupçons d’utilisation d’armes chimiques par Moscou

Voici une accusation de grande envergure que Washington porte contre Moscou : l’emploi d’armes chimiques en Ukraine. Selon le département d’État, la Russie aurait eu recours à la chloropicrine, un agent chimique, contre les forces ukrainiennes, ce qui constitue une violation de la Convention sur l’interdiction des armes chimiques.

La diplomatie américaine se veut alarmante : « L’utilisation de ces produits chimiques n’est pas un incident isolé », affirme-t-elle. Pour reprendre leurs termes, ils estiment que cela est “probablement motivé par le désir des forces russes de déloger les forces ukrainiennes de positions fortifiées et de réaliser des avancées tactiques sur le champ de bataille”.

Moscou sous pression

Le respect par la Russie de ses obligations au titre de la convention semble devenir un sujet particulièrement sensible. La Russie a déclaré ne plus posséder d’arsenal chimique militaire, mais est mise sous pression pour plus de transparence sur l’utilisation présumée d’armes toxiques. D’après les Instituts nationaux de la santé (NIH), la chloropicrine est un produit chimique qui a déjà été utilisé en temps de guerre, présentant un risque majeur pour la santé en cas d’inhalation.

Séries de sanctions américaines contre Russie et étrangers

Ces allégations ont conduit Washington à annoncer une nouvelle vague de sanctions, visant des personnes et des entreprises russes, mais aussi étrangères, accusées de participer à l’effort de guerre russe.

Parmi les cibles figuraient notamment 16 entreprises chinoises ou hongkongaises, pour la plupart accusées d’aider la Russie à se procurer des composants normalement interdits.

Les hydrocarbures russes dans le viseur

Les sanctions affectent également les infrastructures de gaz et de pétrole russes. Il semblerait que Moscou tente de développer celles qui lui permettraient d’exporter plus facilement ses hydrocarbures, notamment vers la Chine. Effet de ces sanctions, ces exportations pourraient se voir freinées, un élément à suivre de près.