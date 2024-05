Trump reconnu coupable : et maintenant ?

En novembre, Donald Trump, qui espère être réélu face à Joe Biden, pourrait faire face à une peine de prison ou être mis à l'épreuve. Comment ces développements vont-ils influencer l'avenir politique et la campagne présidentielle du milliardaire ?

Donald Trump a été reconnu coupable jeudi 30 mai, de 34 chefs d’accusation liés à la falsification de documents comptables visant à dissimuler un paiement à l’actrice Stormy Daniels.

Ce développement marque-t-il le début d’une nouvelle période de tourments judiciaires pour l’ancien occupant de la Maison Blanche?

En théorie, Donald Trump encourt une peine de détention. Cependant, il est plus probable que l’homme de 78 ans soit condamné à une peine de probation, ou éventuellement à des travaux d’intérêt public, en raison de son casier judiciaire vierge et de la nature non-violente de son délit.

Il a toujours fait appel des jugements rendus contre lui pour retarder les procédures ou amener son affaire devant un tribunal susceptible de lui être plus favorable.

TIME's new cover: Donald Trump found guilty on all counts https://t.co/70OiNKeKF7 pic.twitter.com/BkMv0tSLvk

— TIME (@TIME) May 30, 2024