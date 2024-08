Trump emprunte la chanson de “Titanic”, Céline Dion le remet à sa place

Il semble que Céline Dion n'ait pas pris plaisir à entendre l'un de ses grands hits lors d'un meeting pour un candidat à la présidentielle américaine.

TL;DR Céline Dion s’oppose à l’utilisation de sa chanson par la campagne de Trump.

« My Heart Will Go On » a été performé non autorisé lors d’une réunion politique.

La star s’insurge contre l’utilisation abusive de son image/sa musique.

Sony et Céline Dion contre l’utilisation de sa chanson

C’est par le biais d’un post Instagram que Céline Dion, star de la musique internationale, a exprimé son indignation. Sa chanson à succès « My Heart Will Go On », révélée au grand public grâce au film «Titanic » de James Cameron en 1997, a été utilisée non autorisée lors d’un meeting de campagne du candidat républicain Donald Trump.

« My Heart Will Go On », un succès planétaire

Largement connue et diffusée, «My Heart Will Go On» est devenue une des chansons les plus reconnues de l’histoire de la musique.

Avec ses 18 millions d’exemplaires vendus, elle a permis à Céline Dion de remporter une panoplie de distinctions dont un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammys. C’est donc compréhensible que la chanteuse québécoise protège avec véhémence cette pièce musicale iconique.

Réponse de la chanteuse face à l’utilisation non-autorisée de sa chanson

L’exploitation de la chanson, au-delà de la violation des droits d’auteur, est vue par la chanteuse et son équipe comme une intrusion inacceptable. Ils clament haut et fort que « Cette utilisation ou tout usage similaire ne sont ni autorisés ni approuvés par Céline Dion…Et franchement, CETTE chanson ? ».

Le label Sony Music Entertainment Canada et la diva québécoise se sont ainsi insurgés contre l’utilisation frauduleuse de la performance musicale et de l’image de la chanteuse durant l’évènement politique.

Crédits ou non, il est certain que la star planétaire défendra intrinsèquement l’usage de sa voix, son image et surtout de son œuvre, et n’hésitera pas à exprimer sa colère si nécessaire.