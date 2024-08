Trêve à Gaza : Netanyahou et le Hamas ont-ils fait dérailler la dernière chance ?

Antony Blinken, secrétaire d'État américain, est en Israël dans le but de plaider pour une interruption du conflit qui perdure depuis une dizaine de mois. Parviendra-t-il à encourager un cessez-le-feu ?

TL;DR Antony Blinken en Israël pour négocier un cessez-le-feu.

Neuvième voyage du secrétaire d’état américain dans la région.

Les divergences persistent entre Les dirigeants Israélien et du Hamas.

Une mission critique pour la paix menée par Antony Blinken

Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain, est actuellement en Israël dans une tentative majeure pour négocier une trêve après dix mois de conflit violent en cours entre Israël et le Hamas. Ce voyage marque sa neuvième visite dans cette région troublée depuis le début des combats le 7 octobre.

La quête urgente d’une trêve

Comme l’a souligné Blinken lors de son arrivée, «C’est un moment décisif, c’est probablement la meilleure, peut-être la dernière occasion d’obtenir un cessez-le-feu et de mettre tout le monde sur la voie d’une paix et d’une sécurité durables».

Pour lui, le temps presse : il est impératif de réussir à instaurer un cessez-le-feu. Cette mission, il l’admet, requiert que chaque acteur s’abstienne de prendre des mesures déstabilisantes susceptibles de compromettre ce processus.

Divergences et tensions persistantes

Cependant, des obstacles majeurs subsistent. Les dirigeants israélien et du Hamas se rejettent mutuellement la responsabilité des tractations difficiles.

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a appelé à maintenir la pression sur le Hamas et a critiqué le refus obstiné du mouvement palestinien d’accepter un accord. De son coté, le Hamas a pointé du doigt Netanyahou, l’accusant d’entraver un accord et de porter l’entière responsabilité de l’échec des efforts des médiateurs.

L’escalade du conflit a coûté la vie à plus de 40 000 Palestiniens, et le gouvernement israélien cherche intensément à libérer ses otages détenus par le Hamas. Le Président israélien, Isaac Herzog, insiste sur le fait qu’aucune cause humanitaire n’est plus importante que la libération des otages.