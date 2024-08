Trente mille contrats français affectés par les difficultés d’un assureur vie

Située au Luxembourg, l'entreprise a reçu un report de six mois pour ses paiements le 2 Août et risque maintenant de perdre son habilitation en tant qu'entreprise d'assurance. De plus, les fonds des épargnants ont été temporairement suspendus. Qu'impliquera donc cette situation pour les épargnants?

TL;DR L’assureur FWU Life Insurance Lux est insolvant, impactant 30 000 contrats en France.

Cette insolvabilité fait suite à une amende de 200 000 euros en 2022.

Les avoirs des épargnants sont actuellement gelés.

Insolvabilité de l’assureur FWU : 30 000 contrats français affectés

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), régulateur des banques et des assurances, a récemment révélé dans un communiqué l’insolvabilité de l’assureur FWU Life Insurance Lux SA. Un coup dur pour les épargnants dont “les avoirs sont actuellement gelés”.

Une sanction antérieure de 200 000 euros

Le déclin de l’assureur a commencé il y a deux ans. En août 2022, le Commissariat aux assurances (CAA) au Luxembourg lui a infligé une lourde amende de 200 000 euros pour des “déficiences dans le processus de surveillance des produits et des exigences de gouvernance”. Cette sanction s’accompagnait d’une interdiction de commercialisation sur le territoire français.

Une situation précaire pour l’assureur

La situation s’est détériorée cet été lorsque FWU Life Insurance Lux SA a déclaré au CAA ne plus satisfaire aux exigences de capital de solvabilité requises.

Un mois lui est désormais accordé pour présenter un plan de financement réaliste au CAA. Dans le cas contraire, l’assureur pourrait voir son agrément d’entreprise d’assurance retiré.

Des mesures de sauvegarde insuffisantes

Le CAA a pris des mesures de sauvegarde pour “garantir un traitement équitable des preneurs et des bénéficiaires d’assurance”. Cependant, ces mesures ne permettent pas à l’assureur de rembourser les prestations prévues par les contrats d’assurance. Le sort de ses deux milliards d’euros d’actifs sous gestion reste donc incertain.

FWU, active sur le marché français depuis 1997, se retrouve désormais en difficulté, avec un avenir incertain pour ses clients et ses opérations.