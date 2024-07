Transit efficace, santé garantie

Selon une récente étude, la constipation chronique pourrait être liée à des troubles neurodégénératifs, tandis que la diarrhée augmenterait le risque de maladies du foie. Quels autres impacts notre santé intestinale pourrait-elle avoir sur notre corps?

TL;DR L’Institut pour la Biologie des Systèmes de Seattle a étudié l’influence des habitudes intestinales sur la santé.

L’étude révèle que le nombre idéal de selles est d’une à deux fois par jour.

La constipation chronique et la diarrhée peuvent être associées à des risques de maladies.

Tabou autour du transit intestinal : un enjeu pour notre santé

Nous en parlons rarement, mais notre transit intestinal peut avoir un impact significatif sur notre santé. À l’Institute for Systems Biology de Seattle, une étude a été menée sur 1400 adultes pour comprendre cette relation en analysant notamment leur rythme de défécation.

Les participants à l’étude ont été classés en quatre groupes en fonction d’informations qu’ils ont fournies sur leurs habitudes intestinales, allant de la constipation (une à deux selles par semaine) à la diarrhée. D’autres données, comme leurs habitudes alimentaires, l’activité physique, la santé mentale, l’indice de masse corporelle, etc., ont également été prises en compte. Résultat ? Le groupe le plus sain était celui des personnes allant à la selle une à deux fois par jour.

Impact de la fréquence des selles sur la santé

L’enjeu clé ici est le suivant : notre fréquence de défécation influence grandement le fonctionnement de notre microbiote intestinal. Comme l’explique Johannes Johnson-Martinez, l’auteur principal de l’étude, “la fréquence des selles peut fortement influencer le fonctionnement du microbiote intestinal”.

Si vous souffrez régulièrement de constipation, les matières fécales restent trop longtemps dans l’intestin. Cela entraîne alors une fermentation excessive des fibres alimentaires en acides gras à chaîne courte bénéfiques, mais aussi la conversion des protéines, qui peuvent former des toxines entrant dans le sang.

Risques accrus de certaines maladies

Cette situation de constipation chronique peut mener à des problèmes de santé, tels que les maladies neurodégénératives ou les maladies rénales chroniques. De plus, les participants à l’étude souffrant de diarrhée avaient un risque accru de maladies hépatiques. Par ailleurs, l’étude a permis de confirmer le lien entre la fréquence de défécation et des troubles tels que l’anxiété et la dépression.

Pour une santé optimale, il serait donc préférable de viser une à deux selles par jour selon cette étude. Les personnes avec ce rythme de défécation ont généralement un régime alimentaire riche en fibres, boivent beaucoup d’eau et font régulièrement de l’exercice.

Ces résultats soulignent l’importance de briser le tabou des fonctions corporelles pour mieux comprendre leur rôle dans notre santé globale.