TotalEnergies envisage une cotation principale à Wall Street plutôt qu’à Paris

Dans une interview accordée à Bloomberg, Patrick Pouyanné a révélé réfléchir à l'idée d'une cotation principale à la Bourse de New York. Pensez-vous que cela pourrait transformer l'avenir de son entreprise ?

Tl;dr TotalEnergies pourrait quitter la bourse de Paris pour New York.

Patrick Pouyanné, PDG, annonce un intérêt croissant des investisseurs américains.

Le siège social de l’entreprise ne sera pas déplacé.

Une décision sera prise en septembre concernant le transfert de cotation.

Un vent d’ouest souffle sur TotalEnergies

Désireux de capter une attention croissante outre-Atlantique, TotalEnergies envisage un grand pas vers l’ouest. En effet, la bourse new-yorkaise pourrait bientôt accueillir la cotation principale du groupe, au détriment de celle de Paris. Annoncée par son PDG, Patrick Pouyanné, cette délocalisation serait motivée par un intérêt des investisseurs américains qui ne trouvent pas d’égal sur le Vieux Continent.

Un changement des tendances d’investissement

Au cœur de l’actualité, l’énergie attire différents investisseurs et c’est aux Etats-Unis que le groupe a trouvé son public. “Il est clair que, dans les domaines de l’énergie et du pétrole et du gaz, les actionnaires américains achètent les actions et les actionnaires européens n’achètent pas de la même manière”, a fait remarquer M. Pouyanné lors de la présentation du premier trimestre de TotalEnergies. Selon les données recueillies, on note une évolution significative : la part des actionnaires nord-américains est passée de 30% à 40% entre 2012 et 2023 tandis que celle des Européens a décliné, passant de 51% à 44%.

Un pas vers l’ouest, sans déménagement

Malgré le déplacement possible de la cotation principale, le siège social du groupe restera bien ancré sur le sol français. Le conseil a demandé à son PDG de considérer ce transfert sans pour autant prévoir de changement de domiciliation pour l’entreprise. Une résolution finale devrait être atteinte d’ici septembre.

Une stratégie orientée vers les énergies renouvelables

Cette décision est aussi motivée par une stratégie de développement dans les énergies renouvelables, une opportunité qui se heurte à une faible adhésion en Europe.

Par cette innovation, TotalEnergies compte bien conjuguer développement de technologies propres et préservation de ses activités historiques.