Thomas Sotto succède à Yves Calvi à la matinale de RTL

La radio de M6 fait face à un léger déclin par rapport au service public. Pour la rentrée, elle choisit de changer ses figures emblématiques. Quels seront les impacts de ces changements ?

TL;DR Thomas Sotto remplace Yves Calvi à la tête de la matinale de RTL.

RTL, en baisse d’audience, espère un rebond avec de nouveaux visages.

Patrick Cohen fait son retour sur la matinale de France Inter.

Remaniements à RTL : Thomas Sotto remplace Yves Calvi

Dans le monde imprévisible de l’audiovisuel, les mouvements sont légion, et l’été n’y fait pas exception. La surprise de la rentrée est l’annonce par Le Figaro du remplacement d‘Yves Calvi par Thomas Sotto à la tête de la matinale de RTL. Un changement d’importance sur les ondes françaises. Le réaménagement implique aussi le départ de Sotto de l’émission «Télématin» diffusée par France 2.

Un espoir de reconquête d’audience pour RTL

En proie à des audiences en berne, la station du groupe M6 espère, avec cette stratégie de rafraîchissement, retrouver sa puissance d’antan. Avec une audience cumulée de 9%, elle compte bien grappiller du terrain à France Inter, la première radio de France.

Après un printemps sous l’égide de David Larramendy, le groupe M6 a également recruté Hervé Béroud de BFMTV, nouvellement nommé directeur de l’information de M6 et de RTL.

La résilience financière de RTL malgré une chute d’audience

Malgré la perte de 243.000 auditeurs en un an, la santé financière de RTL s’est maintenue solide, marquant un chiffre d’affaires de 165 millions d’euros en 2023, et une croissance des résultats de 20%. Yves Calvi, pilier de la radio, gardera une présence à l’antenne et prépare actuellement un nouveau projet pour cette rentrée.

Des bouleversements également à France Inter

La première station du pays voit également son lot de changements avec le retour surprise de Patrick Cohen dans la matinale de France Inter, bien que ce choix soit mal perçu en interne. Au sein d’un paysage radiophonique de plus en plus concurrentiel, les deux stations font preuve d’audace en renouvelant leur grille et leurs animateurs pour retenir l’attention de leur public.