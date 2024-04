Tarantino annule “The Movie Critic”, son ultime film

Deadline révèle que le cinéaste renonce à son 10e film sur un critique de cinéma à Los Angeles dans les années 70, alors que Brad Pitt était déjà annoncé à l’affiche, laissant Hollywood sous le choc. Mais pourquoi ce revirement soudain ?

Fort de mes deux décennies d’expérience dans le journalisme, je transmettrai ici les récentes déclarations de Quentin Tarantino, légendaire réalisateur américain. En juin 2023, dans un palace de la Côte d’Azur, une entrevue exclusivement accordée à Libération révèle que Tarantino remise son dixième et supposé dernier film, The Movie Critic.

Censé clore la brillante carrière de Tarantino, ce film avait suscité l’enthousiasme des cinéphiles. Avec un récit centré sur un critique de films travaillant pour la presse porno à Los Angeles dans les années 70, The Movie Critic se présentait comme le chant du cygne de l’ex-prodige de l’industrie cinématographique américaine. Malheureusement, selon Deadline, le script se trouve désormais parmi d’autres projets inachevés du réalisateur.

on vit quand même dans un monde où Quentin Tarantino fait un blocage sur son 10e film et abandonne un projet prêt à être tourné dans l'année de turbo-film avec Brad Pitt et Tom Cruise dans le OUATIH Cinematic Universe…à cause d'un conseil à la con de Luc Besson !?! pic.twitter.com/glX6M9PDE8

— Eric Vernay (@ericvernay) April 18, 2024