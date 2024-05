Surfeurs disparus au Mexique : des corps retrouvés avec balles dans la tête

Le 5 mai, les corps supposés de deux surfeurs australiens et un américain, perdus au Mexique, ont été retrouvés, tués d'une balle dans la tête. Les enquêteurs avaient initialement évoqué un vol de pick-up qui aurait viré au tragique. Quelles autres pistes vont-ils explorer maintenant ?

Tl;dr Les corps de trois surfeurs étrangers retrouvés au Mexique.

Tués par balle, la piste du vol qui tourne mal est privilégiée.

Trois mexicains ont été arrêtés et interrogés en relation avec cette affaire.

Un violent contexte de narcotrafic dans la région.

La mort brutale de trois surfeurs étrangers

Dramatique découverte au Mexique : trois corps, présumés être ceux de deux surfeurs australiens et d’un américain, ont été retrouvés avec une balle dans la tête. Ce tragique évènement survenu le dimanche 5 mai 2024 ébranle la communauté des surfeurs internationaux.

C’es derniers auraient perdu la vie dans des circonstances troubles. A l’aube de leur disparition, le parquet mexicain suggère la piste d’un vol de pick-up qui aurait mal tourné, selon une déclaration de la procureure Maria Elena Andrade.

L’enquête piétine malgré des arrestations

Très impliqué dans l’affaire, le bureau de la police fédérale américaine à San Diego a annoncé la découverte des corps dans la commune de Santo Tomas, région rongée par la violence des narcotrafiquants, située à proximité d’Ensenada. Toutefois, aucun nom n’a été révélé.

Parallèlement, trois Mexicains sont soupçonnés et interrogés en lien avec ces disparitions, selon les autorités du pays. Cependant, l’identification des corps se complique face à un état de décomposition avancé.

Une région gangrenée par la violence

Ces événements mettent une nouvelle fois en lumière la tension qui règne sur les célèbres plages de Basse-Californie, destinations privilégiées des vacanciers américains. Pourtant, l’ombre des cartels de narcotrafiquants est toujours présente, faisant de l’Etat mexicain l’un des plus dangereux du pays.

On se souvient de l’assassinat des surfeurs australiens Dean Lucas et Adam Coleman en 2015 au Sinaloa et de l’enlèvement de quatre touristes américains par le cartel du Golfe en mars 2023. Deux d’entre eux avaient été tués.

Un fléau aux ramifications profondes

Cette funeste actualité illustre plus que jamais la crise du narcotrafic qui frappe le Mexique. Depuis fin 2006, l’opération antidrogue mise en place par le gouvernement a entraîné plus de 450 000 morts et 100 000 disparus. Une plaie ouverte qui ne cesse de saigner.