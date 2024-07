Sur Mars, Curiosity tombe par hasard sur une roche inattendue

L'observation d'une roche brisée par le passage du rover Curiosity sur Mars a profondément surpris les scientifiques, ce phénomène étant inédit sur la Planète Rouge. Quelle sera leur prochaine découverte?

Curiosity, le rover explorateur de la NASA, sillonne la planète Martienne depuis 2012. Au fil des années, il a dévoilé à la face du monde des aspects insoupçonnés de cette planète lointaine. Sa dernière découverte en date est pour le moins inattendue.

Il y a quelques semaines, Curiosity a roulé sur une roche et l’a fissurée, révélant des cristaux de soufre purs, d’un jaune éclatant. Cette découverte a été faite dans le canal de Gediz Vallis, une région qui serpente le long du mont Sharp, connue pour être riche en sulfates. Ce qui est frappant, c’est que le soufre y est toujours trouvé mélangé à d’autres matériaux. Le fait d’y trouver du soufre pur a donc de quoi susciter la surprise.

*Cronch* I ran over a rock and found crystals inside!

It's pure sulfur. (And no, it doesn’t smell.) Elemental sulfur is something we’ve never seen before on Mars. We don't know much about these yellow crystals yet, but my team is excited to investigate. https://t.co/Am07DuXpPX pic.twitter.com/coIqWWGGJq

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 18, 2024