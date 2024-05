Sucre et hyperactivité chez les enfants : le lien remis en question

Une neuroscientifique suggère que l'effervescence des enfants face aux sucreries découle d'une décharge de dopamine anticipant une récompense. L'attitude de nos bambins face au sucre cache-t-elle une réaction chimique plus complexe ?

Le sucre et l’hyperactivité chez les enfants: un mythe débunké

Il s’avère que l’augmentation d’énergie observée chez les enfants qui consomment des sucreries ne résulte pas de l’ingestion de sucre. Une idée fausse largement répandue et combattue par Amy Reichelt, neuroscientifique spécialisée en nutrition à l’Université d’Adélaïde.

L’influence des attentes parentales

Dans The Conversation, Reichelt a illustré, grâce à plusieurs recherches, comment les attentes des parents peuvent biaiser leur interprétation du comportement de leur progéniture. Selon une étude du Journal of Abnormal Child Psychology, des parents ont été informés que leur enfant avait bu soit une boisson sucrée, soit un placebo. Ceux qui pensaient que leur enfant avait consommé du sucre ont perçu un comportement hyperactif, même si en réalité, l’enfant n’avait reçu que le placebo.

Études contradictoires sur le sucre et l’hyperactivité

Des études antérieures de Benjamin Feingold, un pédiatre de Californie, avaient suggéré qu’un régime exempt d’aliments spécifiques pouvait réduire l’hyperactivité. Cependant, d’autres recherches plus récentes, comme celle publiée dans le JAMA Network en 1995, réfutent fortement cela : “Le sucre n’affecte pas le comportement ou les performances cognitives des enfants.”

Encourager une consommation modérée

Il est essentiel, malgré ces découvertes, de promouvoir une consommation modérée de sucre chez les enfants. Reichelt explique que l’excitation chez les jeunes pourrait être liée à une forte production de dopamine lors de la consommation de sucre.

Cependant, le sucre en excès peut affecter la santé physique et mentale des enfants. Il est donc recommandé de favoriser les bonnes habitudes alimentaires et d’inciter les enfants à avoir une approche saine envers la nourriture. Par exemple, utiliser des récompenses non sucrées, comme des jouets ou des activités amusantes, peut stimuler un comportement positif.