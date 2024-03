Sucre ajouté : un ingrédient invisible dans 75% des aliments industriels

L'Anses, après avoir étudié la composition de 50 000 produits, a souligné une diminution de l'usage de produits sucrants depuis 2008. Cependant, cette tendance ne signifie pas obligatoirement que nos aliments sont moins sucrés. Est-ce que cela vous étonne ?

Tl;dr Les ingrédients sucrants diminuent dans les aliments transformés.

50 000 produits étudiés par l’Anses entre 2008-2020.

Les sucres classiques et naturels sont favorisés par rapport aux édulcorants.

La teneur en sucre des boissons non alcoolisées a réellement diminué.

Le sucre dans notre alimentation

Dans une étude publiée récemment, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a analysé la composition de plus de 50 000 aliments transformés vendus en France entre 2008 et 2020. Le résultat de cette recherche exhaustive a révélé une baisse significative de l’utilisation des ingrédients sucrants.

Les ingrédients sucrants : une tendance à la baisse

Le rapport de l’Anses souligne que «L’utilisation des ingrédients sucrants a diminué ces 10 dernières années, notamment les sirops de sucre et les édulcorants». Les industriels semblent effectivement changer leur fusil d’épaule, délaissant les édulcorants et sirops au profit du sucre blanc et d’ingrédients plus “naturels” comme les jus de fruits.

Cependant, la même étude avertit qu’il ne faut pas conclure à une baisse générale de la teneur en sucre des aliments. En effet, malgré la baisse de l’utilisation des ingrédients sucrants, 77% des aliments comportaient encore au moins un ingrédient sucrant en 2020 selon l’Anses.

La véritable baisse de sucre se trouve dans les boissons

“Nous ne pouvons pas tirer de conclusions en matière de santé publique car l’étude ne porte que sur la nature et la fréquence des ingrédients”, explique l’Anses. En revanche, une autre étude publiée par l’agence se penche sur les boissons non alcoolisées. Elle conclut à une réelle baisse de la teneur en sucre de ces boissons au cours des années 2010.

Cette diminution significative est en partie due à l’application de mesures visant à réduire la teneur en sucre, également renforcée par l’introduction, en 2012, d’une taxe sur les boissons contenant des sucres ou des édulcorants ajoutés.

Ces études de l’Anses reflètent ainsi une volonté des industriels de réduire la quantité de sucre dans leurs aliments et boissons transformés, bien que le chemin soit encore long pour assurer une alimentation plus saine à la population.