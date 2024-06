Starship : le quatrième essai de la fusée de SpaceX a été le bon

Ce nouvel essai a vu la méga-fusée de SpaceX réussir son amerrissage.

Tl;dr SpaceX a complété le premier vol d’essai de la fusée Starship.

Le vaisseau spatial atteint une altitude de près de 211 km.

Le vol comprend des problèmes mais réussit malgré tout à atterrir.

Musk envisage des flottes de vaisseaux spatiaux pour construire une base sur Mars.

SpaceX réalise un premier vol d’essai réussi avec la fusée Starship

La célèbre compagnie d’Elon Musk, SpaceX, a effectué le premier vol complet d’essai de sa fusée Starship.

Cette machine gigantesque, considérée comme la plus grande et la plus puissante du monde, est celle sur laquelle la NASA compte pour envoyer des hommes sur Mars.

L’altitude impressionnante atteinte par Starship

Au cours de l’expérience, le vaisseau a atteint la hauteur remarquable de près de 211 km, et a dépassé la vitesse de 26 000 km/h. La descente contrôlée qui a suivi a été surveillée de près par la compagnie et ses sympathisants.

Des complications surmontées

Néanmoins, l’entreprise a dû surmonter angoisses et difficultés. “Malgré la perte de nombreuses tuiles et un volet endommagé, Starship a réussi à se poser en douceur dans l’océan !” a clamé le PDG de SpaceX, Elon Musk. Bien que des parties de l’appareil se soient détachées lors de la rentrée atmosphérique, il a finalement atterri sur le site prévu dans l’océan indien.

Le vaisseau spatial avait déjà rencontré des problèmes en mars – une perte de contact a entraîné la destruction préventive du vaisseau avant qu’il atteigne son objectif. Malgré deux tentatives infructueuses en 2023, SpaceX a apporté des modifications et mis à jour le logiciel de la fusée pour optimiser les chances de réussite.

De grands projets pour l’avenir

Cet essai n’est que l’un des nombreux jalons que SpaceX espère atteindre dans la quête d’un voyage spatial réutilisable. Musk a des plans ambitieux pour l’avenir : il envisage d’envoyer des flottes de vaisseaux spatiaux pour construire une base sur Mars.

SpaceX a déjà programmé des voyages touristiques autour de la lune, même si le premier client privé s’est rétracté la semaine dernière. Pourtant, malgré les retards et les défis, SpaceX et Elon Musk restent infatigables dans leur recherche d’une aventure interplanétaire.