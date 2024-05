Stabilité du chômage en France à 7,5% au premier trimestre 2024

L'Insee a révélé vendredi que le taux de chômage en France au premier trimestre 2024 est resté stable par rapport au trimestre précédent, se maintenant à 7,5% de la population active. Et vous, comment percevez-vous cette situation ?

Tl;dr Taux de chômage en France reste à 7,5% en 2024

Le nombre de chômeurs atteint 2,3 millions

Le taux de chômage de longue durée reste stable à 1,8%

Le gouvernement prévoit de nouvelles règles d’indemnisation du chômage

Une stabilisation du taux de chômage

Le nombre de chômeurs en France selon les critères définis par le Bureau International du Travail (BIT) a stagné à 7,5% de la population active pour le premier trimestre 2024, loin des 5% que le gouvernement espère atteindre d’ici 2027. La France compte 2,3 millions de chômeurs, soit une augmentation de 6.000 individus sur le trimestre écoulé.

Un regard détaillé

L’analyse détaillée de ces chiffres révèle une augmentation significative du chômage pour les 15-24 ans (+0,6 point), tandis qu’il s’est légèrement contracté pour les 25-49 ans (-0,2 point).

Le taux est resté stable pour les personnes de 50 ans et plus. Les différences sont également notables selon le sexe : baisse modérée pour les femmes (-0,1%), mais légère hausse pour les hommes (+0,1%).

Le halo du chômage et la durée de recherche d’emploi

L’INSEE a également référé le “halo autour du chômage”, qui représente les personnes souhaitant travailler mais qui ne sont pas actuellement à la recherche d’un emploi.

Aux 1,9 million d’individus dans cette catégorie, s’ajoutent les 549.000 chômeurs de longue durée, qui sont en recherche active depuis au moins un an.

Des politiques pour faire face

Face à cette situation, le gouvernement, a annoncé une série de mesures. Parmi les plus marquantes, le « décret de carence », qui imposera des conditions plus strictes pour obtenir une indemnisation : il faudra avoir travaillé neuf mois sur les deux dernières années, au lieu de six auparavant.

À cela s’ajoute une future loi Travail, qui vise à simplifier la vie des entreprises, notamment des PME.

Anticipations pour 2024

Selon le ministère, les intentions d’embauche restent à un « très haut niveau » pour 2024, en dépit d’un ralentissement lié à la phase de rattrapage post-Covid.

Très demandés, les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de l’agriculture ou encore du soin et de l’aide à la personne anticipent cependant d’importantes difficultés de recrutement pour la majorité de leurs projets.