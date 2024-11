Squid Game saison 2 : la bande-annonce promet des jeux plus brutaux et un nouveau groupe de participants

La bande-annonce de la saison 2 de Squid Game promet des jeux plus brutaux que jamais et introduit un tout nouveau groupe de participants qui devront y survivre.

Tl;dr La bande-annonce de la saison 2 de Squid Game promet des jeux plus grands et des enjeux plus élevés.

Des personnages familiers, dont G-Hun et The Front Man, font leur retour dans ces nouveaux défis.

La saison 2 de Squid Game sera disponible sur Netflix le 26 décembre.

La saison 2 de Squid Game se précise

La saison 2 de Squid Game, l’une des séries les plus attendues de l’année, se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce. Cette dernière nous offre un aperçu de ce qui semble être des jeux plus grands et des enjeux encore plus élevés.

De nouveaux défis sanglants

Au travers de ce court extrait, nous pouvons observer un nouveau groupe de participants entraînés dans le jeu pendant que 456 et ses acolytes luttent pour survivre face à de brutales et sanglantes épreuves.

« Alors que de nouveaux jeux se déroulent, les enjeux deviennent plus mortels, et la mission de Gi-hun pour mettre fin aux jeux une bonne fois pour toutes prend le devant de la scène. Réussira-t-il, ou le système fera-t-il encore plus de victimes? », révèle le synopsis officiel de Netflix.

Retour de personnages familiers

Cette saison se distingue par le retour de G-Hun (Lee Jung-jae), vainqueur du jeu il y a trois ans, pour des raisons encore inconnues. D’autres visages familiers, tels que The Front Man (Lee Byung-Hun), Hwang Jun-Ho (Wi Ha-Jun), et le recruteur des jeux, The Salesman (Gong Yoo), sont également de retour pour une nouvelle manche de ce jeu dystopique.

Et bien sûr, Squid Game ne serait pas Squid Game sans la sinistre poupée et ces frustrants petits biscuits en forme d’étoile – sans oublier les meurtres en survêtements verts.

La suite de Squid Game

La série acclamée par la critique et qui bat tous les records se terminera avec la saison 3, prévue pour 2026 selon le créateur Hwang Dong-hyuk. David Fincher travaille également sur une version anglophone de Squid Game qui se déroulera aux États-Unis. Une autre saison de Squid Game: The Challenge, où de véritables participants peuvent concourir pour un grand prix sans risquer d’être abattus, est également prévue.

La saison 2 de Squid Game sera disponible sur Netflix le 26 décembre. En attendant, vous pouvez consulter nos guides des meilleures séries et des meilleurs films Netflix à regarder actuellement.