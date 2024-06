Spotify HiFi : Plus cher, mais un son lossless pour une expérience musicale premium”

Spotify prépare actuellement Supremium, son offre HiFi pour laquelle le tarif se défini petit à petit et qui proposera notamment de l'audio en qualité sans perte. Voulez-vous en savoir plus sur cette nouveauté unique ?

Tl;dr Spotify envisage de lancer la fonctionnalité HiFi.

Le nouveau service comportera un coût supplémentaire.

Cette offre comprendrait l’accès à des fichiers audio de haute qualité et des playlists personnalisées.

Spotify cherche à générer davantage de revenus.

Le lancement proche de la fonctionnalité HiFi de Spotify

Malgré des années de spéculation, le géant suédois du streaming, Spotify, s’apprête enfin à lancer sa fonctionnalité HiFi. Initialement prévue en 2021, la sortie de ce service a été reportée, alimentant les rumeurs et l’anticipation.

Un service de haute qualité… à un prix

En dépit de l’intégration de l’audio sans perte par des concurrents tels que Apple Music et Amazon Music, Spotify reste ferme sur sa position : la qualité a un prix. Selon Bloomberg, le coût de l’abonnement Premium aux États-Unis augmentera d’un dollar, atteignant 11,99 dollars par mois, tandis que l’ajout de la fonctionnalité HiFi coûtera au minimum 5 dollars supplémentaires.

Des fonctionnalités à la hauteur de l’investissement

Qu’obtiendra-t-on pour ce prix ? L’accès à des fichiers audio FLAC de haute qualité, capables d’atteindre une résolution maximale de 24 bits et 44,1 kHz. L

es abonné(e)s auront également la possibilité de créer des playlists personnalisées selon diverses activités, dates ou saisons. De plus, Spotify HiFi envisage d’intégrer la génération de listes de lecture par intelligence artificielle et un filtre de morceaux en fonction de l’humeur.

Un moyen de stimuler les revenus de l’entreprise

Il est évident que Spotify cherche par cette initiative à générer des revenus supplémentaires. La souscription Supremium est un pari sur la volonté des utilisateurs de payer plus pour de meilleures fonctionnalités. Dans un monde où l’inflation devient de plus en plus problématique, il reste à voir si ces avantages sont suffisants pour convaincre les clients de s’engager financièrement.