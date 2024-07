SpaceX confrontée à un problème avec le lancement de Falcon 9, une première depuis longtemps

Le 11 juillet, le lancement Starlink organisé par SpaceX à bord du Falcon 9 a malheureusement probablement échoué en perdant plusieurs satellites, un problème devenu assez rare dans la société. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette défaillance?

Dans la soirée du 11 au 12 juillet, la société spatiale privée, SpaceX, a connu une mésaventure loin d’être routinière, en dépit de sa notoriété croissante et de ses nombreuses réussites dans le milieu du New Space. Une routine qui a été interrompue lors du lancement de la Falcon 9, le vaisseau spatial emblématique de SpaceX. Son objectif ? Déployer une série de 20 satellites Starlink dans l’espace.

Tout n’a cependant pas fonctionné comme prévu : “Lors du lancement Starlink par Falcon 9 ce soir, le moteur du deuxième étage n’a pas terminé sa deuxième combustion”, a déclaré SpaceX.

Les spécialistes de l’observation spatiale étaient les premiers à remarquer quelque chose d'”inhabituel” : une “accumulation de glace blanche duveteuse près du moteur pendant qu’il tournait dans l’espace” signalait une possible fuite de propergol.

The first in-flight failure for SpaceX's Falcon rocket family since June 2015, a streak of 344 consecutive successful launches until tonight.

A lot of unusual ice was observed on the Falcon 9's upper stage during its first burn tonight, some of it falling into the engine plume. https://t.co/1vc3P9EZjj pic.twitter.com/fHO73MYLms

