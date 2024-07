“Sous la Seine” reste sur Netflix, la plainte pour “parasitisme” jugée irrecevable

Le mercredi 3 juillet, le verdict a été prononcé concernant les allégations de "parasitisme" portées par le réalisateur français Vincent Dietschy. Qu'est-ce que cela signifie pour sa carrière ?

Accusations de plagiat : débouté contre Netflix, Dietschy persiste

Le réalisateur Vincent Dietschy vient de marquer un premier revers contre le géant de la diffusion en ligne, Netflix. Le tribunal judiciaire a jugé ce mercredi que les accusations de l’artiste contre la plateforme étaient “irrecevables”.

Un véritable coup dur pour Dietschy qui demandait la suspension de « Sous la Seine » pour cause de « parasitisme » du long-métrage dirigé par Xavier Gens.

Erreur de cible judiciaire

En cause ? Une erreur de taille. Le tribunal a clarifié que Netflix France n’était pas l’entité responsable de la plateforme et, par conséquent, elle ne pouvait être poursuivie. En réalité, c’est la filiale basée aux Pays-Bas qui gère Netflix. De cette manière, Vincent Dietschy et sa co-scénariste Emily Barnett ont commis une erreur tactique en ciblant la branche française de Netflix au lieu de son siège européen.

Accusations de “parasitisme” : l’affaire continue

Malgré ce revers, Dietschy n’abandonne pas. Selon ses déclarations au Parisien, il compte « engager une deuxième procédure en référé en assignant Netflix Pays-Bas ». Il a également porté plainte contre les producteurs du film de Xavier Gens dans une procédure séparée, la justice ne s’étant pas encore prononcée.

Dispute autour de l’idée d’un film

L’objet du litige ? Le cinéaste Vincent Dietschy accuse Netflix et plus particulièrement les producteurs Édouard Duprey (Kaly Productions) et Sébastien Auscher (Program Store) ainsi que l’agence Adéquat, d’avoir spolié son idée. Cette dernière concerne l’ébauche d’un film qu’il a en tête depuis une dizaine d’années et qui n’a jamais trouvé de financement : “Silure”. Le film « Sous la Seine », grand succès de Netflix en 2024 avec 84 millions de vues, partagerait de troublantes similitudes avec ce projet.

En définitive, malgré les batailles juridiques en cours, « Sous la Seine » reste disponible sur Netflix pour le moment. Le réalisateur Xavier Gens envisage même une suite à ce film qui fait débat.