Garance dévoile son plan de bataille pour 2024 avec un nouveau PER et une assurance vie attractif

Le lancement du PER Garance Vivacité #

La mutuelle Garance a annoncé le jeudi 8 février, lors d’une conférence de presse, le lancement de son nouveau plan d’épargne retraite (PER) baptisé Garance Vivacité. Ce produit vient élargir la gamme de solutions proposées par la mutuelle, qui se refait également une beauté : nouveau logo, nouvel espace client, site web repensé.

Les frais de gestion pour le fonds en euros s’élèvent à ceux des fonds en unités de compte à 0,7%. Garance mutual insurance a confirmé que le rendement offert sur ce nouveau PER sera identique à celui offert sur ses autres contrats. Ainsi, pour 2023, le rendement du fonds en euros de la mutuelle est de 3,5%, un chiffre en hausse par rapport aux 2,8% de l’année précédente pour le contrat Garance Épargne et le PER Garance Sérénité.

Une concurrence directe avec le Livret A #

La rémunération appliquée sans puiser dans ses réserves permet à Garance de rivaliser avec le Livret A et son taux moyen de 2,92% sur l’année passée. Chez Garance, on estime que l’épargne ne prend sens que si elle répond vraiment à des besoins concrets et véritables : un projet d’achat immobilier, des revenus complémentaires à la retraite, une épargne confortable, des projets de voyages.

À lire Agirc-Arrco : ces changements importants à prévoir pour votre pension complémentaire en mars

Objectif de collecte de 300 millions d’euros d’ici 2024 #

Lors de cette conférence de presse, la mutuelle a également évoqué ses objectifs pour l’année 2024. Outre l’élargissement de sa gamme avec le PER Vivacité, Garance prévoit également le lancement dans les prochains mois d’un contrat de gestion de patrimoine et d’une application mobile prévue pour septembre.

L’assureur mutualiste s’est fixé comme objectif de collecter 300 millions d’euros sur ces différents produits d’ici 2024, réalisant ainsi une croissance importante par rapport aux années précédentes.

Comparaison avec les autres PER de nouvelle génération #

Le nouveau PER Garance Vivacité se classe dans le top 4 de notre comparatif des fonds en euros sur les PER de nouvelle génération. Il propose des frais réduits sur son PER Liberté (jusqu’à 500 euros de frais de gestion offerts), ainsi que sur son PER Ramify (frais de gestion bas et fonds 100% ISR). De plus, il offre jusqu’à 1 000 euros de frais de gestion pour les titulaires du produit.

Nouveau logo et espace client remodelés pour Garance #

Dans le cadre de sa refonte, la mutuelle a adopté un nouveau logo ainsi qu’un nouvel espace client, plus ergonomique et intuitif. Ces changements ont également été appliqués au niveau de son site web, qui a bénéficié d’une mise à jour pour faciliter l’accès aux informations sur les produits et les services proposés par Garance.

À lire Agirc-Arrco : Changement des contributions sociales et l’impact sur les pensions de retraite à partir de mars 2024

Le plan de bataille de Garance pour 2024 #

L’annonce du PER Garance Vivacité représente un élément clé du plan de bataille que s’est fixé la mutuelle pour l’année 2024. Celui-ci implique non seulement le lancement de nouveaux produits financiers tels qu’un contrat de gestion de patrimoine et une application mobile, mais aussi la réalisation des objectifs en termes de collecte. La mutuelle entend ainsi atteindre 300 millions d’euros d’épargne dans ses différents contrats, marquant une croissance importante et affirmant sa position sur le marché de l’assurance vie et de l’épargne retraite.

En résumé, la mutuelle Garance montre qu’elle compte bien jouer un rôle majeur sur le marché français de l’assurance vie et de l’épargne retraite avec son nouveau PER attractif, la refonte de son image et la diversification de son offre. Les prochaines années seront donc cruciales pour cette société qui se donne les moyens de relever les défis qui l’attendent d’ici 2024.