Novak Djokovic : son portefeuille immobilier impressionnant

Il s’étend sur plusieurs continents et comprend des résidences dans des lieux tels que Monte Carlo, Miami, New York, Marbella et sa ville natale de Belgrade.

Une résidence somptueuse à Monte Carlo #

Dès ses débuts professionnels en 2003, Djokovic choisit Monte Carlo pour l’achat d’une résidence luxueuse. Comme de nombreux autres sportifs de haut niveau, il y trouve une certaine discrétion et des infrastructures adaptées à la pratique du tennis. Résider au sein de la principauté monégasque lui permet de fréquenter le prestigieux Monte Carlo Country Club dont il est maintenant membre régulier.

Deux appartements signés Renzo Piano à New York #

En 2014, Novak Djokovic investit dans deux superbes appartements localisés à SoHo, quartier emblématique de New York. Ces propriétés situées dans un immeuble conçu par Renzo Piano sont estimées à plus de 10 millions de dollars. Les deux unités de 186 mètres carrés chacune bénéficient d’une construction de qualité avec une hauteur sous plafond de trois mètres, des sols chauffants et un accès privé par ascenseur.

Un condo avec vue sur l’océan à Miami #

En 2015, Nole, comme on le surnomme familièrement, commence la conquête de Miami avec l’achat d’un autre appartement signé Renzo Piano pour 5,77 millions de dollars. Le condo de 225 mètres carrés offre une vue imprenable sur l’océan Atlantique et dispose de trois chambres et trois salles de bain. L’immeuble propose des prestations haut de gamme telles qu’une piscine à débordement, une bibliothèque, une salle de sport et un système de sécurité ultramoderne. Toutefois, il le vend rapidement en 2020 pour 6 millions de dollars.

Un penthouse typiquement serbe à Belgrade #

En 2018, Djokovic revient dans son pays natal et acquiert un splendide penthouse au cœur de Belgrade. Ce logement se compose de trois chambres, trois salles de bain, un grand salon et une terrasse avec piscine. À Belgrade, il contribue également à faire vivre sa communauté avec la construction du Novak Tennis Center, qui compte 14 courts de tennis, ainsi que l’ouverture d’un restaurant et d’un hôtel de luxe.

Sa nouvelle résidence principale à Marbella #

En 2020, la dernière acquisition en date de Novak Djokovic est une impressionnante demeure de style marocain située à Marbella, Espagne. Cette nouvelle résidence principale estimée à 10 millions de dollars possède neuf chambres et huit salles de bain, une salle de cinéma, un hammam, une grande salle de sport intérieure et bien sûr un terrain de tennis spacieux pour s’entraîner avec ses enfants.

Un portefeuille immobilier à la hauteur de sa carrière #

À l’image de sa carrière hors normes, le portefeuille immobilier de Novak Djokovic témoigne de son succès fulgurant et de ses investissements judicieux. Il est aujourd’hui l’un des athlètes les plus riches et influents du monde. Chacune de ses résidences reflète son statut et sa passion pour le tennis, faisant de lui un véritable ambassadeur de ce sport sur la scène internationale.

