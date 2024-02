Plongez dans l’univers de la luxueuse résidence de Neymar pour 20 000 euros par mois

Cette somptueuse résidence implantée dans les Yvelines, est dotée de prestations haut de gamme et a été le théâtre de nombreux faits marquants dans la vie du joueur.

Une résidence au passé controversé #

La demeure résulte d’une combinaison entre un bâtiment architectural datant de 1993 et une rénovation complète effectuée en 2014. Neymar avait emménagé dans cette résidence en 2017 pour une location mensuelle de 14 000 euros. Mais cette maison aux équipements luxueux n’est pas avare en histoires controversées qui ont alimentées les chroniques durant ces dernières années.

Des équipements dignes des plus grands hôtels de luxe #

Les futurs locataires peuvent se réjouir de profiter d’équipements haut de gamme : une piscine intérieure chauffée, un cinéma privé, une cave à vin ainsi qu’une annexe contenant deux chambres supplémentaires. La cuisine spacieuse de 31 m² est entièrement équipée quant à la suite parentale de 79 m² elle comprend une chambre de 40 m², une salle de bains, des toilettes et un double dressing.

Une villa sécurisée et accessible #

Pour accéder à cette résidence de rêves, une caution de 40 000 euros est demandée ainsi que des frais d’inventaire de 2 340 euros et des frais d’agence s’élevant à 9 360 euros selon Sportune. La propriété s’étend sur un terrain paysager de 5 000 m² et possède quatre places de parking. Un ascenseur dessert tous les niveaux pour plus de commodité.

Une localisation privilégiée en Île-de-France #

Située dans la charmante commune de Bougival, la résidence bénéficie d’un cadre bucolique tout en étant proche de Paris. Les futurs locataires pourront profiter pleinement du cadre verdoyant et paisible offert par la région des Yvelines tout en ayant un accès facile à la capitale et aux infrastructures sportives si besoin.

Un loyer élevé pour une demeure exceptionnelle #

Le loyer mensuel de 20 000 euros peut sembler exorbitant, mais si l’on prend en compte toutes les prestations offertes par cette demeure, on comprend mieux ce prix. Entre les équipements haut de gamme et le cadre enchanteur, cette résidence suscitera sans doute l’intérêt de nombreux amateurs de luxe souhaitant profiter d’un pied-à-terre idyllique en Île-de-France.

Faut-il craquer pour cette offre unique ? #

Cette luxueuse résidence comblera assurément les attentes des plus exigeants, à condition de pouvoir s’acquitter du loyer mensuel et des frais divers. Néanmoins, cette demeure constitue une opportunité rare de plonger dans l’univers privilégié qu’a connu la star du football Neymar durant son séjour en France.

Une destination prisée par les amateurs de luxe et de sport #

Les connaisseurs apprécieront sans doute les équipements luxueux qui ont su séduire Neymar lors de son passage en France. Les amateurs de sport pourront également profiter d’une qualité de vie optimale dans un cadre paisible et verdoyant, propice à la détente après les entraînements ou les compétitions. Les nombreux divertissements offerts par cette résidence n’auront pas fini de vous surprendre.

En somme, cette luxueuse demeure est une opportunité unique pour vivre comme une star du football le temps d’un séjour en Île-de-France. Si votre budget le permet, pourquoi ne pas tenter l’expérience et se laisser séduire par les charmes de cette incroyable maison ?