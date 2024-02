Calendrier 2024 : ne ratez pas les dates de versement des prestations sociales et retraites

Dans cet article, découvrez le calendrier des versements des prestations sociales et retraites pour l'année 2024.

Restez informé sur les dates clés pour ne rien manquer.

Pensions de retraite : augmentation en février #

Chaque organisme a son propre calendrier de paiement. Pour les pensions de retraite, la pension de base est généralement versée le 9 de chaque mois. En février 2024, ce sera le vendredi 9, selon le site de l’Assurance Retraite. Ainsi, des millions de retraités verront leur pension augmentée de 5,3% en 2024 à partir du paiement effectué en février, passant d’une pension nette de base de 1 470 euros par mois à 1 548 euros nets.

Agirc-Arrco : paiement des complémentaires dès le 1er février #

Pour la couverture complémentaire des anciens salariés du secteur privé, le paiement de l’Agirc-Arrco a commencé le jeudi 1er février. Les bénéficiaires peuvent ainsi compter sur une prise en charge rapide de leurs besoins financiers.

À lire Pensions de retraite en hausse en 2024 : tout ce que vous devez impérativement savoir

Aides de la CAF : versement le 5 de chaque mois #

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) verse ses prestations sur le compte bancaire des bénéficiaires le 5 de chaque mois, sauf si cette date tombe un samedi ou dimanche. Dans ce cas, le versement est décalé. Les aides versées par la CAF incluent les allocations logement, RSA (Revenu de Solidarité Active), AAH (Allocation Adulte Handicapé), prime d’activité, allocations familiales et allocation de rentrée scolaire.

Pôle Emploi : actualisation obligatoire pour percevoir les allocations chômage #

Pour recevoir les allocations chômage versées par Pôle Emploi, il est nécessaire d’actualiser sa situation professionnelle chaque mois. Par exemple, pour le mois de janvier 2024, l’actualisation peut être effectuée entre le 28 janvier et le 15 février. Le versement de l’allocation mensuelle est envoyé à la banque dans un délai moyen de 3 jours ouvrés et au plus tard 5 jours ouvrés, précise Pôle Emploi.

Bourses étudiantes : paiement en dix fois à partir du 5 février #

Enfin, les bourses accordées aux étudiants sont versées en dix fois. Pour l’année universitaire 2024, le premier versement a été effectué par le Crous le lundi 5 février. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’aides financières régulières pour assurer leur réussite scolaire.

Ne manquez pas les dates importantes grâce à notre récapitulatif #

Afin de vous aider à anticiper et gérer vos finances, voici un rappel des dates clés à retenir :

À lire Attention à ces nouvelles règles de la CAF en 2024 : ce que vous devez absolument savoir

Vendredi 9 février : augmentation de la pension de retraite.

: augmentation de la pension de retraite. Jeudi 1er février : paiement des complémentaires Agirc-Arrco.

: paiement des complémentaires Agirc-Arrco. Le 5 de chaque mois : versement des aides de la CAF (sauf week-end).

: versement des aides de la CAF (sauf week-end). Actualisation mensuelle : indispensable pour percevoir les allocations chômage.

: indispensable pour percevoir les allocations chômage. Lundi 5 février : premier versement des bourses étudiantes en dix fois.

Maintenant que vous avez toutes ces informations sur le calendrier des versements des prestations sociales et retraites, n’oubliez pas de noter et suivre ces dates afin de ne rien manquer. Veillez également à actualiser régulièrement votre situation auprès des organismes concernés pour continuer à bénéficier de vos droits.