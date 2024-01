Adriana Karembeu qui ne s’alimentait plus raconte son combat durant sa grossesse

Retour sur le contexte de la grossesse d’Adriana Karembeu #

La mannequin et actrice est aujourd’hui maman d’une petite fille prénommée Nina, née en 2018. Mais avant d’accueillir son enfant, elle a dû faire face à une période particulièrement éprouvante pendant sa grossesse.

Les soucis alimentaires d’Adriana Karembeu durant sa grossesse #

Dans cet entretien, Adriana Karembeu s’est notamment confiée sur ses problèmes d’alimentation lorsqu’elle était enceinte. Gourmande de nature, ellle avoue que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait presque rien avaler. Elle se contentait d’un demi-yaourt par jour, une situation qui l’a grandement affectée. Néanmoins, elle a précisé qu’elle se nourrissait de manière saine et équilibrée pour assurer le bien-être de sa fille. Elle mangeait toutes les deux ou trois heures afin de pallier ces difficultés.

Un retour à la normale après la naissance de sa fille #

Heureusement pour elle, Adriana Karembeu a retrouvé une alimentation normale dès la naissance de Nina. Comme elle l’a confié lors de l’entretien, quelques heures après avoir accouché, elle était capable de manger son repas comme avant. Cette épreuve est donc maintenant derrière elle, et elle peut profiter pleinement de sa vie de maman.

À lire Le choix parfait pour une retraite à l’étranger : 10 meilleures villes sélectionnées

La reconversion d’Adriana Karembeu dans le domaine culinaire #

Suite à cette expérience difficile, Adriana Karembeu a décidé de partager ses conseils en matière de nutrition avec le grand public. Elle s’est ainsi investie auprès de la marque Comme j’aime, dont elle est aujourd’hui la marraine et l’une des ambassadrices. Son rôle consiste notamment à soutenir les personnes qui souhaitent adopter une alimentation plus saine et équilibrée.

Pour cela, elle a participé à la réédition du livre Ma cuisine saine et gourmande, pour lequel elle a écrit la préface. Ce livre, publié par les éditions Comme j’aime, rassemble des recettes savoureuses et adaptées à un mode de vie sain.

Un témoignage inspirant pour toutes les futures mamans #

Grâce à ses confidences, Adriana Karembeu offre aux femmes enceintes un véritable message d’espoir : même si la grossesse peut être parfois compliquée, il est possible d’y faire face et d’en sortir indemne. Le courage et la persévérance dont elle a fait preuve durant cette période représentent une source d’inspiration pour toutes celles qui traversent des moments similaires.

En conclusion, l’histoire d’Adriana Karembeu met en lumière la force et la résilience de nombreuses femmes qui traversent des épreuves durant leur grossesse. Son témoignage permet également de mettre en avant les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée pour le développement du bébé ainsi que pour le bien-être de la future maman.

À lire Pension minimale : le montant pour les retraités qui n’ont pas validé assez de trimestres (enfin dévoilé)