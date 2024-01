Le choix parfait pour une retraite à l’étranger : 10 meilleures villes sélectionnées

De nos jours, il devient de plus en plus courant de voir des retraités choisir de s'expatrier dans une autre ville ou un autre pays afin de profiter pleinement de leur passage à la retraite.

Ce choix peut être motivé par plusieurs facteurs tels que le coût de la vie, la sécurité, le climat, les loisirs et la qualité des soins de santé offerts. Afin de vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné pour vous les dix meilleures destinations pour passer sa retraite à l’étranger.

Premier choix européen : Lisbonne, capitale du Portugal #

Lisbonne se distingue comme étant la destination préférée des retraités français grâce à sa proximité géographique avec la France, son climat agréable et son système de santé de qualité. De plus, la ville est également réputée pour sa sécurité et ses nombreux attraits touristiques. Il est important de noter que le Portugal a accordé une attention particulière à la question de la santé depuis l’apparition de la pandémie de coronavirus, ce qui constitue un avantage supplémentaire pour les personnes âgées souhaitant y vivre.

En deuxième position : Valencia, charmante ville espagnole #

Valencia gagne une place et se hisse au rang de deuxième destination idéale pour la retraite des Français à l’étranger. Outre son climat méditerranéen et ses paysages variés, l’Espagne offre à ses résidents un système de santé efficace et de nombreux avantages en matière d’impôts. Toutefois, il est important de noter qu’il n’y a pas d’avantages fiscaux spécifiques pour les retraités français expatriés.

Troisième choix : la Grèce avec sa capitale, Athènes #

La Grèce séduit également les retraités français grâce à un taux d’imposition réduit de 7% pendant 15 ans pour les nouveaux résidents étrangers. Cependant, cette situation pourrait changer prochainement suite à la renégociation de l’accord fiscal entre la France et la Grèce. En outre, Athènes offre un climat agréable, une atmosphère conviviale et des soins de santé accessibles et de qualité.

Bangkok, en Thaïlande : une option asiatique attrayante #

La Thaïlande et sa capitale Bangkok sont également considérées comme une destination de choix pour profiter de sa retraite à l’étranger. Les atouts principaux du pays comprennent un coût de la vie nettement inférieur à celui de la France, ainsi que des prix de l’immobilier très compétitifs. Le climat et l’hospitalité des locaux sont également des arguments de poids en faveur de la Thaïlande.

Marrakech au Maroc : un dépaysement complet #

Marrakech, la ville rouge du Maroc, attire de nombreux retraités français grâce à son doux climat et sa culture unique. Toutefois, il est important de noter que si les résidents français peuvent bénéficier d’une réduction de 80% sur leur impôt sur le revenu, le taux d’imposition reste plus élevé qu’en France.

Les autres villes africaines : Tunis en Tunisie et Dakar au Sénégal #

Tunis perd sa position privilégiée dans le classement des destinations prisées par les retraités. Malgré un climat agréable et une accessibilité facilitée depuis la France, l’augmentation de l’insécurité dans la capitale tunisienne peut décourager certains seniors. De son côté, Dakar offre un accueil chaleureux aux expatriés désireux de s’y installer pour leur retraite. Cependant, tout comme au Maroc, leur imposition pourrait être davantage contraignante.

L’Indonésie avec Bali : un paradis naturel #

Bali continue de séduire grâce à son patrimoine naturel exceptionnel. Néanmoins, la distance et les services de santé précaires sont des facteurs qui peuvent dissuader certains retraités de s’y installer durablement.

Le Costa Rica : l’engagement environnemental #

Pays d’Amérique centrale mondialement connu pour ses plages paradisiaques et ses forêts luxuriantes, le Costa Rica fait également preuve d’un engagement remarquable en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Apparaissant pour la première fois dans le top 10 des destinations pour les retraités à l’étranger, ce pays démontre l’importance grandissante de ces critères écologiques dans le choix d’une destination pour une retraite paisible.

En conclusion, avant de prendre une décision, il est essentiel de tenir compte de plusieurs critères tels que le coût de la vie, la sécurité, le climat et le système de santé offert par chaque destination. N’hésitez pas à vous informer davantage afin de prendre la meilleure décision pour votre retraite à l’étranger.