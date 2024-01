Prime d’activité : ces revenus à ne pas dépasser en 2024 pour toucher cette aide de la CAF

Parmi les aides versées par ces organismes, on trouve notamment la prime d’activité. Dans le cadre de quelques modifications parues le 1er janvier 2024, il est important de connaître certaines conditions pour recevoir cette prestation.

Qu’est-ce que la prime d’activité ? #

La prime d’activité est une aide financière destinée aux travailleurs modestes afin de soutenir leur pouvoir d’achat et d’encourager la reprise d’une activité professionnelle. Elle a été mise en place pour remplacer le RSA activité et la prime pour l’emploi.

Les critères pour bénéficier de la prime d’activité #

Cette prestation s’adresse aux salariés, fonctionnaires, étudiants, stagiaires, apprentis, ainsi qu’aux personnes en congé parental, sabbatique sans solde ou en disponibilité. Les travailleurs indépendants du secteur agricole et non agricole âgés de plus de 18 ans peuvent également en bénéficier, sous réserve de répondre à certaines conditions.

Le calcul de la prime d’activité #

Pour toucher la prime d’activité, le bénéficiaire doit avoir un revenu de base compris entre certaines limites. Par exemple, pour une personne seule sans enfant, ce revenu doit se situer entre 595,25 € et 1 309,56 € pour une personne avec trois enfants. L’aide est ajustée en fonction de la situation familiale et des revenus du bénéficiaire.

Les nouveautés de 2024 pour la prime d’activité #

Depuis le 1er janvier 2024, quelques changements sont à prendre en compte concernant la prime d’activité ainsi que le RSA. Ces évolutions ont été annoncées sur le site service-public.fr afin d’informer les personnes concernées de l’éventuelle modification de leurs droits.

Faire sa demande de prime d’activité en ligne #

La demande de prime d’activité peut être effectuée facilement grâce à un service en ligne dédié. Les personnes potentiellement éligibles peuvent donc se rendre sur le site web de leur Caisse d’allocations familiales pour effectuer cette démarche et vérifier leur éligibilité à l’aide.

Qu’est-ce qui a réellement changé depuis janvier 2024 ? #

Le montant et les conditions d’éligibilité de la prime d’activité sont régulièrement réévalués par les pouvoirs publics. La réforme du 1er janvier 2024 a induit quelques modifications importantes, qu’il faut avoir en tête pour s’assurer de bien comprendre ses droits et obligations.

Ajustement du plafond de revenus #

Tout comme pour le RSA, les revenus à ne pas dépasser pour bénéficier de la prime d’activité ont été ajustés en début d’année 2024. Il est crucial de veiller à ne pas excéder ces limites, sous peine de voir son aide annulée. À ce titre, il est recommandé de consulter régulièrement le site service-public.fr afin de vérifier que l’on reste éligible.

Pour aller plus loin #

La prime d’activité s’avère être une aide précieuse pour de nombreux ménages français aux revenus modestes. Il convient néanmoins de rester attentif aux changements pouvant survenir dans les conditions et les montants attribués, comme ceux mis en œuvre au 1er janvier 2024. Pour cela, n’hésitez pas à consulter le site service-public.fr et, bien entendu, à vous renseigner auprès de votre CAF pour connaître vos droits et démarches à effectuer.