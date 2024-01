Économisez 60 euros sur votre facture d’électricité en débranchant cet appareil tous les jours

Au début de l'année 2024, il est plus important que jamais de penser à réaliser des économies sur sa consommation électrique.

En effet, les prix de l’énergie restent très élevés et la situation n’est pas facile pour les ménages français. Dans ce contexte, chaque geste compte pour réduire sa facture d’électricité sans pour autant négliger son confort.

Réduire la consommation des appareils en veille #

La première étape vers des économies significatives consiste à prendre conscience de la consommation des appareils en veille. Selon l’Agence de la Gestion de l’Énergie (AME), les appareils en veille peuvent consommer entre 0,5 et 3 W de puissance, ce qui peut rapidement alourdir la facture d’électricité.

Pour éviter ces dépenses inutiles, il est essentiel de bien éteindre les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés et de les débrancher totalement si possible. Cela concerne notamment les équipements du salon, tels que la télévision ou la console de jeux, mais également les dispositifs de chargement comme les chargeurs de smartphones.

Débranchez cet appareil pour économiser 60 € par an #

Selon une étude réalisée en juillet 2013 et publiée sur le site d’Engie, les appareils en veille représentaient en moyenne 86 € sur une facture annuelle d’un ménage. Même si vous ne les allumez pas, leur consommation en veille reste très importante.

Ainsi, certaines études montrent que l’utilisation quotidienne d’un appareil doté d’un processeur ARM, comme la dernière génération avec puce Apple Silicon, peut entraîner une augmentation de 60 € par an sur votre facture d’électricité si vous le laissez branché en permanence. Pour réaliser des économies, il est donc recommandé de privilégier l’utilisation d’un ordinateur portable ou de débrancher totalement votre dispositif équipé d’une puce ARM lorsqu’il n’est pas en service.

Choisir des équipements moins énergivores #

Pour réduire encore davantage sa facture d’électricité, il convient également de prêter attention aux caractéristiques techniques des appareils avant de les acheter. Il existe en effet des labels et certifications indiquant leur performance énergétique et leur consommation électrique, comme par exemple le label A+++ pour les produits les plus performants.

Enfin, n’oubliez pas que même les petits gestes peuvent avoir un impact significatif sur votre budget énergie. Par exemple, pensez à bien éteindre les lumières lorsque vous quittez une pièce, utilisez des ampoules basse consommation et limitez le recours au chauffage électrique autant que possible.

Penser à l’autoconsommation solaire pour faire baisser les coûts #

Au-delà des changements de comportement et des choix de matériel, opter pour l’autoconsommation solaire peut être une solution intéressante pour réduire sa facture d’électricité. En effet, grâce à l’installation de panneaux solaires sur sa toiture ou son terrain, il devient possible de produire sa propre énergie et donc de moins dépendre des fournisseurs.

Alors que les tarifs de l’électricité continuent d’augmenter en France, miser sur le solaire permet non seulement de faire baisser sa facture mais aussi de contribuer à la transition énergétique.

Profiter des aides financières pour l’installation de panneaux solaires #

Si vous êtes convaincu par les avantages économiques et écologiques des panneaux solaires, sachez qu’il existe plusieurs dispositifs d’aides pour financer leur installation. Parmi eux, on peut citer le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ou encore les subventions locales. N’hésitez pas à vous renseigner sur ces différentes possibilités avant de vous lancer.

En conclusion, pour faire baisser votre facture d’électricité de 60 euros voire plus, plusieurs solutions s’offrent à vous : débrancher les appareils en veille, privilégier des équipements économes en énergie, adopter des gestes simples au quotidien ou encore investir dans l’autoconsommation solaire. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux !

