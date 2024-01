Taux immobiliers en baisse : profitez de l’aubaine en janvier 2024

En effet, selon le baromètre d’Empruntis, les taux sont en baisse pour la plupart des durées d’emprunt.

Selon les données recueillies auprès des partenaires bancaires, 50% d’entre eux confirment la baisse des taux immobiliers.

Ainsi, on constate un taux moyen de 3,80% sur 7 ans, 3,90% sur 10 ans, 4,10% sur 15 ans et 4,20% sur 20 ans. Les meilleurs taux enregistrés sont respectivement de 3,10%, 3,30%, 3,71% et 3,82%.