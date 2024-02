Sophie Darel à 79 ans, se confie sur sa carrière, sa vie et le montant de sa retraite chez Jordan De Luxe

Invitée dans l’émission de Jordan De Luxe, Sophie Darel revient sur son parcours #

Elle raconte sa situation financière difficile, ses relations avec Claude François, Guy Lux et Mike Brant.

Des débuts prometteurs pour la jeune Sophie Darel #

Sophie Darel est apparue pour la première fois à la télévision en 1957, à l’âge de 17 ans.

Elle interprétait alors le rôle de Tante Amélie dans l’émission « L’École des Vedettes ». Par la suite, elle a travaillé dans plusieurs cabarets parisiens où elle a attiré l’attention de Jacques Brel.

Une relation professionnelle et amoureuse avec Guy Lux #

C’est grâce à Guy Lux que Sophie Darel a pu présenter des émissions télévisées pendant 10 ans, notamment « Cadet Rousselle ». Malgré leur désaccord, ils sont restés ensemble jusqu’à la mort de ce dernier en 2003.

Le couple Sophie Darel et Jack Anaclet : une histoire qui ne cesse de durer #

En couple depuis près de 40 ans, Sophie Darel et Jack Anaclet n’ont jamais éprouvé le besoin de se marier légalement. Néanmoins, ils restent très attachés l’un à l’autre et continuent de travailler ensemble.

À lire La suppression de l’ASS : quelles conséquences pour les chômeurs et retraités ?

Un amour intense avec Mike Brant #

Sophie Darel a aussi été la compagne du célèbre chanteur Mike Brant pendant quatre ans avant sa mort prématurée en 1975. Elle raconte les hauts et les bas de leur relation lors de son passage dans l’émission « Ça Commence Aujourd’hui ».

Une enfance marquée par une rencontre importante et un viol #

Interrogée par le magazine Ici Paris, Sophie Darel raconte avoir rencontré une personnalité du monde de la radio et de la télévision dès son plus jeune âge. Mais elle évoque également le viol dont elle a été victime à l’âge de 16 ans, un drame qu’elle dit ne pas vouloir taire pour que d’autres femmes osent parler.

Deux combats contre le cancer et une retraite difficile #

Après avoir vaincu deux fois le cancer, c’est aujourd’hui sur le montant de sa retraite que Sophie Darel doit se battre. En effet, elle percçoit seulement 2000 € par mois, une somme insuffisante selon elle pour subvenir à ses besoins.

Malgré tout, Sophie Darel reste active et souhaite poursuivre sa carrière #

En 2020, on a pu voir Sophie Darel sur scène dans « Les 3 Glorieuses », aux côtés de l’ancienne animatrice de télévision. Elle a également collaboré avec Patrick Angonin et Bruno Druart, et annonce sa participation à d’autres spectacles dans les jours à venir.

À lire Calendrier 2024 : ne ratez pas les dates de versement des prestations sociales et retraites

Les projets futurs de Sophie Darel #

Ainsi, malgré son âge avancé et ses soucis financiers, Sophie Darel reste une artiste active et passionnée. Elle multiplie les projets pour le plus grand plaisir de ses nombreux fans, qui la soutiennent dans cette période difficile. Gageons que cette énergie et ce courage lui permettront de traverser ces moments difficiles et de rebondir vers un futur artistique toujours aussi riche.