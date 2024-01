RSA : comment déclarer vos revenus à la CAF avec le nouveau montant social net et la Prime d’activité

Cette nouvelle mesure est appliquée dès le 1er février pour les déclarations concernant les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de la prime d’activité.

Le montant social net est destiné à simplifier les démarches pour les allocataires de ces aides et réduire considérablement les erreurs dans les déclarations ainsi que le taux de non-recours à ces prestations.

Dans cet article, découvrez comment déclarer vos revenus à la CAF en tenant compte du nouveau montant social net.

Qu’est-ce que le montant social net ? #

Le montant social net représente le total des revenus d’activité soumis aux cotisations sociales, qui sont prélevées à la source. Il est obtenu après déduction des cotisations sociales et contributions légales (comme la CSG et CRDS).

Il a été mis en place dans le cadre de la stratégie gouvernementale « Solidarité à la Source » et vise à faciliter les démarches administratives pour les bénéficiaires des prestations sociales telles que le RSA et la prime d’activité.

Attention à ne pas confondre le montant social net et le salaire net #

La première étape consiste à différencier le montant social net du salaire net. Le salaire net est toujours indiqué sur le bulletin de paie et correspond au montant versé par l’entreprise au salarié.

En revanche, le montant social net est une notion nouvelle qui apparaît désormais sur les feuilles de paie.

Il est important de retenir le chiffre exact indiqué sur la ligne « montant social net » lors de la déclaration d’impôt sur le revenu auprès de la CAF (Caisse d’allocations familiales) pour les bénéficiaires du RSA ou de la prime d’activité.

Comment déclarer vos revenus avec le nouveau montant social net ?</h2 #

Pour déclarer vos revenus à la CAF, il vous suffit d’entrer le montant social net présent sur votre fiche de paie. Néanmoins, il faut également tenir compte des autres revenus non salariaux qui ne sont pas inclus dans le montant social net. Parmi ces revenus, on retrouve :

Les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’accident de travail ;



– Les pensions de vieillesse ;

Les indemnités journalières de maternité ou de maladie ;



– Les pensions d’invalidité;

Les allocations chômage ;



– Les revenus des travailleurs non-salariés.

Notez que les bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) n’ont pas besoin de mentionner le montant social net, selon le site web de la CAF. Pour ceux qui perçoivent cette allocation ainsi qu’une prime d’activité, il convient en effet de prendre en compte le montant social net lors de leur déclaration.

Que faire en cas d’erreur ou si votre situation change ? #

Si vous constatez une erreur dans votre déclaration, il est impératif de contacter rapidement la CAF pour régulariser votre situation. En cas de modification des revenus ou de changement de situation professionnelle ou familiale, il est essentiel de signaler ces événements à l’organisme concerné, afin que les éventuelles modifications des aides soient prises en compte et que vous ne rencontriez pas de problèmes dans vos démarches administratives.

Pour conclure : la déclaration des revenus à la CAF avec le nouveau montant social net #

Le nouveau montant social net est un élément important à prendre en considération lors de votre déclaration d’impôt sur le revenu auprès de la CAF. Pour les bénéficiaires du RSA et de la prime d’activité, cette mesure vise à simplifier les procédures et à réduire les erreurs et les taux de non-recours aux prestations sociales. N’oubliez pas d’ajouter les autres revenus non salariaux qui ne sont pas inclus dans ce montant lors de votre déclaration. Tout changement de situation doit être signalé auprès de la CAF, sous peine de difficultés administratives voire de sanctions.

