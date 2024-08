Smartphones : Google mise aussi sur l’IA et espère rattraper son retard

Google a désormais incorporé son principal modèle d'IA, Gemini, au cœur des smartphones, permettant ainsi une communication directe avec l'appareil. Intriguant, non ? Comment pensez-vous que cela pourrait changer notre utilisation quotidienne des smartphones?

L’ère de l’IA générative s’annonce chez Google

Champion en la matière, Google ajoute une corde à son arc : son dernier développement dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Le géant technologique a révélé mardi ses nouveaux smartphones, les Pixel 9, boostés par l’intelligence artificielle générative, la pierre angulaire actuelle de la Silicon Valley.

Valorisation de l’IA générative

Situé au cœur de Mountain View, quartier général de la société, les dirigeants de Google ont loué les qualités des Pixel 9 et ses accessoires connectés. Cependant, l’IA générative, concrétisée par l’IM Gemini, fut la star de la représentation.

Jenny Blackburn, une vice-présidente de l’entreprise, a affirmé que “Gemini va vous aider, sur Android, en combinant des connaissances sur le monde réel avec vos informations et les applications que vous utilisez au quotidien”. Avec ses services omniprésents comme le moteur de recherche ou YouTube, Google Maps, Gmail, etc, Google a un incroyable avantage : l’accès aux données des utilisateurs.

Ces données permettent à l’IA de devenir un assistant omniprésent, capable de gérer une multitude de tâches pour l’utilisateur.

Une concurrence stimulante

Malgré une tentative non fructueuse de pénétrer le marché des smartphones dominé par Apple, Samsung, et Xiaomi, Google voit toujours plus loin. Apple, ayant introduit récemment l’IA générative, et Google possédant déjà une avance significative avec Microsoft, ce dernier espère relancer l’attrait pour ses smartphones et le système Android.

Les modèles Pixel 9 seront conçus spécifiquement pour Gemini et seront capables de comprendre et de créer des données sous diverses formes comme le texte, le son, l’image, etc. Par exemple, votre assistant IA peut prendre un rendez-vous chez le coiffeur, rédiger des messages ou vérifier votre disponibilité pour un évènement.

Sécurité et engagement

Le modèle Pixel 9 “ne partage pas vos informations personnelles avec un fournisseur d’IA tiers”, a assuré Shenaz Zack, l’une des directrices du produit. Dans cette optique, Google a présenté “Gemini Live”, une application de conversation orale avec l’assistant disponible en anglais sur tous les smartphones Android.

Ces nouveaux smartphones, qui marquent le début de l’ère de l’IA générative pour Google, seront commercialisés à partir de 900 euros, avec des modèles “Pro” à partir de 1 100 euros et un modèle à écran pliable prévu pour 1 900 euros.