Six pays hôtes pour la Coupe du Monde 2030, l’Arabie Saoudite accueille l’édition 2034

La FIFA a confirmé lors de son congrès virtuel ce jeudi 11 décembre, les pays hôtes des Coupes du monde 2030 et 2034. Quels seront les impacts de cette décision sur le football mondial ?

Tl;dr Le Mondial 2030 sera organisé par l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

Le Mondial 2034 se déroulera en Arabie Saoudite.

Le « Mondial du centenaire » réunira six pays en 2030.

Le monde du football a les yeux rivés sur l’avenir. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a fait une annonce majeure le jeudi 11 décembre lors de son congrès virtuel. Les pays hôtes des Coupes du Monde de 2030 et 2034 ont été dévoilés.

Un Mondial 2030 aux saveurs internationales

La Coupe du Monde de 2030 sera une affaire internationale. Cette compétition de prestige sera conjointement organisée par l’Espagne, le Portugal et le Maroc, marquant ainsi une première dans l’histoire du football. Trois des premières rencontres auront lieu en Amérique du Sud, plus précisément en Uruguay, Argentine et Paraguay.

Le « Mondial du centenaire », comme il est désormais surnommé, réunira six pays différents. Une telle configuration n’a pas été vue depuis la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930. Après les trois rencontres initiales en Amérique du Sud, l’Espagne accueillera la majorité des matches avec 11 des 20 stades proposés.

Le Maroc, qui a été candidat malheureux à l’organisation à cinq reprises, deviendra le deuxième pays du continent africain à accueillir le tournoi, après l’Afrique du Sud en 2010.

L’Arabie Saoudite hôte en 2034

Quatre ans plus tard, en 2034, la compétition internationale se déroulera en Arabie Saoudite. Cette nomination a été approuvée malgré les critiques concernant l’environnement et les droits humains dans le pays. Les 211 fédérations membres de la FIFA ont voté en faveur de cette double désignation lors du congrès virtuel.

L’absence de concurrence, due à une série de renoncements pour 2030 et une procédure express pour 2034, a balayé tout suspense. Le football continue d’évoluer et de se développer, et ces prochaines Coupes du Monde promettent d’être des événements mémorables.