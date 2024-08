Six cancers seraient favorisés par l’usage des pesticides agricoles

D'après une nouvelle étude, ce risque accru est significatif. Agriculteurs sont certes les premiers concernés, mais les consommateurs ne sont pas à l'abri.

Le danger des pesticides pour notre santé : alerte rouge selon une récente étude

Une nouvelle recherche, publiée le 24 juillet 2024 dans la revue Frontiers in Cancer Control and Society, révèle un lien préoccupant entre l’utilisation de certains pesticides et l’augmentation du risque de développer divers types de cancers.

Un lien direct entre pesticides associé à un risque accru de cancer

L’étude a scrupuleusement analysé les données de 69 pesticides utilisés dans plus de 3 000 comtés aux États-Unis. Les concluions soulignent que les individus confrontés régulièrement aux pesticides sont exposés à un risque plus élevé de développer plusieurs types de cancers, notons entre autres :

cancer du poumon

cancer du côlon

leucémie

lymphome non hodgkinien

vessie

pancréas

Parmi les pesticides les plus souvent liés à ces cancers, on retrouve l’atrazine, le glyphosate, et le dicamba.

Les zones agricoles à forte production, des points chauds du risque de cancer

Les chercheurs ont également observé que le risque accru de cancer était plus élevé dans le Midwest des États-Unis, une région associée à une production intensive de maïs et par conséquent une exposition élevée aux pesticides.

Des zones géographiques similaires, telles que le bassin du fleuve du Mississippi ou encore l’Ouest des Etats-Unis, enregistrent aussi un nombre élevé de cas de cancers liés aux pesticides.

L’interaction entre tabagisme et exposition aux pesticides

L’étude a révélé que pour certains types de cancers, tels que le lymphome non hodgkinien, l’impact des pesticides est même plus important que celui du tabac ! De plus, le tabagisme, en combinaison avec l’exposition aux pesticides, amplifie le risque de cancer dans de nombreuses régions.

Cette récente enquête peut ainsi aider à définir les zones prioritaires pour la prévention du cancer et invite à réfléchir sur l’importance d’une réévaluation urgente des pratiques agricoles et des réglementations en matière de sécurité alimentaire.