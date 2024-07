Sanction record de 6 millions d’euros pour Ohm Energie, en raison de pratique abusive

L'entreprise a été pénalisée pour avoir profité injustement d'achats d'électricité nucléaire à bas prix auprès d'EDF, pour ensuite la revendre à des prix plus élevés sur les marchés, au lieu de faire bénéficier ses clients de ces tarifs avantageux. Quel impact cela aura-t-il sur les consommateurs ?

TL;DR Ohm Energie condamné à une amende de 6 millions d’euros.

Pratiques commerciales abusives durant la crise énergétique de 2022.

Le Cordis et la CRE intensifient leur surveillance du marché.

Ohm Energie face à une sanction record

Pour la première fois dans l’histoire du secteur énergétique français, Ohm Energie, le fournisseur d’électricité, doit faire face à une sanction exceptionnelle de six millions d’euros. Cette amende, infligée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), sanctionne des pratiques abusives menées dans le contexte de la “crise de l’énergie de 2022”.

Une mauvaise exploitation de l’Arenh

Tout repose sur le mécanisme de l’Arenh : un dispositif qui oblige EDF à céder de l’électricité nucléaire à bas coût à ses concurrents. Ohm Energie, ayant acquéri précédemment un volume conséquent d’électricité, a démarché de nombreux clients qu’il a ensuite abandonnés pour revendre cette énergie à des tarifs hautement profitables sur le marché.

L’enquête menée par la CRE, lance depuis septembre 2022, est venue confirmer ces soupçons. À l’époque, Ohm Energie niait fermement avoir revendu de l’Arenh sur les marchés.

Une régulation du marché plus stricte

Suite à l’enquête, la CRE a ainsi décidé de saisir son Comité de Règlement des Différents et Sanctions (Cordis). Le 11 juillet, ce dernier a prononcé la sanction contre Ohm Energie. L’amende représentant jusqu’à 8% du chiffre d’affaires hors taxes du fournisseur sanctionné.

En cette période de flambée des prix de l’énergie, la CRE est plus que jamais déterminée à assurer la protection effective des consommateurs et à garantir une régulation stricte du marché de l’électricité. Pour Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE, il est impératif que “tous les acteurs respectent les règles du jeu et leurs engagements vis-à-vis de leurs clients”.

Avec cette décision historique, le Cordis et la CRE adressent un message sans équivoque à toutes les entreprises du secteur : le respect des règles n’est pas une option, mais une obligation.