Rouen : l’individu armé qui voulait incendier une synagogue était inscrit aux personnes recherchées

Une personne informée du dossier avait initialement révélé que l'homme était sous le coup d'une obligation d'expulsion jugée "inapplicable". Il est désormais annoncé que le policier qui a neutralisé l'incendiaire recevra une décoration, parole de Gérald Darmanin.

Selon le ministère de l’Intérieur, en ce vendredi 17 mai au matin, un individu armé d’un couteau tentant de mettre le feu à une synagogue de Rouen a été abattu par les forces de l’ordre.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a déclaré sur les lieux: « A Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage » .

L’acte de l’agresseur a été catégorisé d’« acte antisémite » par le ministre, qui a souligné que cela “nous touche tous profondément”. “C’est un acte qui s’en prend à un lieu sacré pour la République”, a-t-il regretté.

À Rouen, je suis venu féliciter les sapeurs-pompiers et les policiers qui on fait leur travail courageusement : je décorerai ce jeune policier qui a neutralisé l’assaillant et qui a fait respecter la France et ses valeurs. pic.twitter.com/wSEgS4XjfT

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024