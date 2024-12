Report de la mission lunaire Artemis II de la NASA à avril 2026

La NASA annonce le report de la mission lunaire Artemis II, qui est désormais prévue pour le mois d'avril de l'année 2026.

Tl;dr La NASA retarde les missions Artemis 2 et 3.

Problèmes de bouclier thermique rencontrés lors du vol d’essai Artemis 1.

Artemis 2 prévue pour 2026, Artemis 3 pour 2027.

Un nouvel agenda pour les missions Artemis de la NASA

La NASA a récemment annoncé un nouveau calendrier pour ses prochaines missions Artemis visant à envoyer des astronautes sur la lune. Ce remaniement constitue le deuxième report des missions habitées, après celui intervenu en janvier de cette année. L’agence spatiale américaine envisage désormais de lancer la mission Artemis 2 en avril 2026, et a également repoussé la mission Artemis 3 à la mi-2027.

Des problèmes techniques à l’origine du retard

L’origine de ce délai est en partie due à des problèmes survenus avec le bouclier thermique du vaisseau spatial Orion lors du vol d’essai inhabité d’Artemis 1. Au cours de cette mission, du matériel carbonisé sur le bouclier thermique s’est détérioré de manière inattendue.

Bien que les données recueillies aient montré que les températures à l’intérieur de la capsule auraient été sûres pour un équipage, les performances du bouclier thermique ont été en deçà des attentes. C’est un élément avec lequel on ne peut prendre de risques lorsque des astronautes sont à bord.

Une équipe soudée malgré les obstacles

Malgré ces difficultés, l’équipe d’Artemis 2 reste confiante et déterminée. “Victor, Christina, Jeremy et moi-même avons suivi chaque aspect de cette décision et nous sommes reconnaissants de l’ouverture de la NASA à peser toutes les options et à prendre des décisions dans le meilleur intérêt de l’exploration spatiale humaine, » a déclaré Reid Wiseman, l’astronaute de la NASA qui dirigera la mission Artemis II.

Une mission de dix jours autour de la lune

La mission Artemis 2, prévue pour être une mission de dix jours autour de la lune et de retour sur Terre, ne prévoit pas d’atterrissage sur notre satellite le plus familier.

Cependant, ce vol d’essai a pour objectif de collecter davantage de données sur la capsule spatiale Orion avant le lancement d’Artemis 3, où une équipe posera le pied sur le pôle sud de la lune.