Renforcer le réseau électrique, un défi face au bouleversement climatique

Pour avoir une économie robuste, il nous faut absolument des infrastructures résistantes aux bouleversements climatiques. Par conséquent, la prise en compte des futurs défis climatiques lors des opérations de maintenance est devenue une priorité absolue. Comment pourrait-on intégrer efficacement ces anticipations dans nos processus courants ?

TL;DR Un drone inspecte les lignes électriques à Dunkerque pour détecter anomalies.

Enedis investit 1 milliard d’années dans la modernisation de ses réseaux.

Les aléas climatiques récents intensifient le besoin de ces améliorations.

Enedis s’attelle à la modernisation du réseau électrique

Dans le paysage ordinaire de notre région, une présence inhabituelle se fait remarquer – un drone qui, dans les hauteurs de Dunkerque, explore en détail les lignes électriques pour y déceler tout signe d’usure ou d’anomalie.

Ce drone est une pièce centrale dans le vaste projet entrepris par Enedis, distributeur majeur d’électricité en France, pour moderniser son réseau et le rendre résistant face à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes.

Des investissement titanesques face au changement climatique

“Dans l’optique de renouveler nos réseaux de manière ciblée et de les blinder face aux dérèglements climatiques, nous consacrons aujourd’hui une somme d’1 milliard d’euros chaque année à la modernisation et la résilience de notre réseau”, atteste Hervé Champenois, directeur technique d’Enedis.

Le réseau en question, qui dessert maisons, entreprises et industries légères, compte pas moins de 1,4 million de km de lignes. Ces lignes portent des câbles, des poteaux et des pièces métalliques, modernisées pour améliorer la performance du réseau face aux “risques vent”, nous précise Majid Ziraoui, le délégué territorial Nord chez Enedis.

Tenir les aléas du climat à l’oeil

Le climat n’a jamais été un ennemi inconnu. Cependant, ajoute M. Ziraoui, “nous observons aujourd’hui une hausse notable de sa virulence”. En 2023, pas moins de 21 “événements climatiques d’ampleur”, dont 16 tempêtes, ont ainsi été recensés par Enedis, contre 4 à 9 événements par an depuis 2015. Ces chiffres inquiétants font de la rénovation une nécessité absolue.

En plus des facteurs climatiques, d’autres défis colossaux se dressent devant Enedis.

Le réseau doit ainsi prendre de l’ampleur pour intégrer les énergies renouvelables qui remplaceront à terme le pétrole et le gaz. Pour ces projets d’envergure, Enedis et RTE – le gestionnaire des “autoroutes de l’électricité” – prévoient un investissement vertigineux de près de 200 milliards d’euros d’ici 2040.

Un combat pour la résilience

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) nous rappelle “qu’aujourd’hui, environ un quart des réseaux électriques mondiaux sont exposés à des tempêtes violentes et plus de 10 % (…) sont exposés à des cyclones tropicaux, notamment en Amérique du Nord, en Australie et en Asie de l’Est”. Les détriments causés par le climat, ainsi que les déséquilibres entre l’offre et la demande d’électricité lors de pics de consommation, constituent de véritables menaces pour la sécurité énergétique.

Plus près de nous, le spectre des tempêtes de 1999 qui privèrent 3,5 millions de foyers de courant en France, incite à la prudence. Elles ont poussé Enedis à accélérer l’enfouissement de ses lignes aériennes, tandis que RTE a renforcé ses lignes pour qu’elles résistent à des vents de 180 km/h. Ces investissements payent déjà, puisque sans eux, les dégâts de la tempête Ciaran qui a balayé le Nord-Ouest fin 2023 auraient été plus importants, certifient les deux gestionnaires.

“Malgré leurs coûts, les investissements dans des réseaux résilients ont bien plus d’avantages”, estime l’AIE. Allons-nous en prendre la mesure pour préserver notre avenir énergétique ?