Renault, Ikea, HSBC: 30 millions d’euros d’amendes pour retards de paiement

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a révélé l'imposition de sanctions en raison de contrôles effectués pour l'essentiel en 2023.

Tl;dr La DGCCRF a sanctionné 138 entreprises pour des fraudes.

Les amendes s’élèvent à environ 30 millions d’euros.

Renault, Ikea, Arcelor Mittal, Eurodisney et HSBC Europe sont concernés.

Les retards de paiement nuisent à la compétitivité et la rentabilité.

Les erreurs de paiement sanctionnées

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a fait preuve de fermeté face aux entreprises qui ne respectent pas les délais de paiements de leurs fournisseurs.

De janvier à fin mai, pas moins de 138 entreprises ont été sanctionnées, avec comme résultat des amendes et pré-amendes atteignant un total de près de 30 millions d’euros.

Des acteurs majeurs dans le viseur

Déterminée à faire respecter la loi, la “Répression des fraudes” n’a pas hésité à épingler des entreprises de premier plan. Par exemple, le constructeur automobile Renault a reçu une amende de 2 millions d’euros.

De leur côté, Ikea et Arcelor Mittal ont été condamnés à payer respectivement 1,86 million et 1,5 million d’euros. Eurodisney et la banque HSBC Continental Europe ont également été sanctionnées.

Impact sur la compétitivité et la rentabilité

Selon la DGCCRF, les retards de paiement ont des conséquences néfastes sur la compétitivité et la rentabilité des entreprises prestataires.

En effet, ils peuvent fragiliser leur trésorerie et affecter leur capacité à investir et à se développer. L’établissement souligne également que la majorité des grandes entreprises règlent leurs fournisseurs en retard, “malgré des capacités financières conséquentes”.

Des mesures de renforcement envisagées

Olivia Grégoire, ministre déléguée aux entreprises, a exprimé en mars sa volonté de renforcer les sanctions contre les mauvais payeurs. Elle a souligné que “un retard de paiement sur une grosse facture peut mettre une entreprise en péril”.

Enfin, elle a estimé que le montant de la trésorerie en souffrance s’élève à 15 milliards d’euros, une somme colossale qui ne doit pas rester dans la nature.